Macík se s Dakarem rozloučil druhým místem v etapě, pro čtvrtý dakarský titul si dojel Attíja

Martin Macík dojel v závěrečné 12. etapě Rallye Dakar druhý mezi kamiony a posunul se na sedmé místo celkového pořadí. Vítězství obhájil v pátek nejrychlejší Rus Dmitrij Sotnikov. Již počtvrté v kariéře vyhrál slavnou soutěž automobilový jezdec Násir Attíja z Kataru, mezi motocyklisty si druhý triumf připsal Brit Sam Sunderland. O nejlepší český výsledek se postaral čtyřkolkář Zdeněk Tůma, který skončil čtvrtý.

Mezi automobily ovládl páteční etapu Henk Lategan z JAR, který startoval ze zadních pozic a nakonec dokázal porazit čtrnáctinásobného dakarského vítěze Stéphana Peterhansela z Francie, jenž však po problémech v úvodu rallye skončí až ve druhé desítce konečného pořadí.

Druhý skončil ve 44. ročníku slavné soutěže devítinásobný mistr světa v klasické rallye Sébastien Loeb z Francie.

Attíja v závěru rallye neriskoval a za Lateganem zaostal o 7:53 minuty. Loeb tak dokázal opět snížit jeho náskok v čele, přesto měl Katařan v konečném hodnocení k dobru 27:46 minuty a po druhých místech v předchozích dvou letech si připsal další celkový triumf.

Loeb skončil na Dakaru při šestém startu stříbrný podruhé. V roce 2017 jej porazil Peterhansel.

Nespokojený Prokop

Martin Prokop se rozloučil s rallye 13. časem a celkově skončil pětadvacátý, pozici za Miroslavem Zapletalem. „Rozhodně nejsme šťastní z umístění, doufali jsme v desítku. Byli jsme v boji o pětku a sedmička byla ve hře. Nakonec jsme za dvacítkou. Ale dobojovali jsme to, jsme v cíli a to je také těžké splnit,“ řekl Prokop, jemuž se staly osudným technické problémy v 10. etapě.

„Nebyl to nejhezčí Dakar, ale určitě nejrychlejší. Obtížnost nebyla velká a naše auto na to nebylo připravené. Měli jsme auto na těžký, technický Dakar jako byl loni,“ dodal pilot týmu Benzina Orlen, který chce na příští rok připravit výkonnější vůz.

Macík v pátek zaostal za Sotnikovem o 32 sekund, nejdůležitější však pro něj bylo, že dokázal v celkovém hodnocení předstihnout Nizozemce Victora Willema Corneho Versteijnena, na kterého po čtvrtku i kvůli dodatečné čtyřminutové penalizaci ztrácel 4:29 minuty. Po 164 km rychlostní zkoušky má Macík k dobru ještě 23 sekund.

„Bylo to drsné a fakt šlo o rychlých 160 kilometrů. Na konci se nám (auto) hřálo, protože máme ucpaný chladič z keřů a stromů, které jsme nabrali, jak jsme chvátali. Bylo to drsné jako celý letošní Dakar. Domů vezeme sedmé místo, jsme v Top 10, což je alespoň decentní český zářez napříč kategoriemi,“ řekl Macík.

O medailové pozice v pátek dlouho bojoval i Aleš Loprais, který ale v závěru nabral sedmiminutovou ztrátu a obsadil 9. místo. Třetí skončil Chilan Ignacio Casale ve službách českého týmu Tatra Buggyra Racing.

Motocykly

V kategorii motocyklů byl v pátek nejrychlejší Pablo Quintanilla z Chile, který skončil se ztrátou 3:27 minuty celkově druhý.

O nejlepší český dílčí výsledek se postaral čtrnáctým časem Martin Michek, ale po čtvrteční více než čtyřhodinové ztrátě se umístí ve čtvrté desítce konečného pořadí. Nejlepším Čechem v kategorii je tak třiadvacátý Jan Brabec a vytvořil si osobní maximum.

Sunderland letošním triumfem navázal na vítězství z roku 2017, loni byl celkově třetí. Tovární jezdec Gas-Gas se v popředí výsledkové listiny držel od začátku rallye. Přestože vyhrál jen jednu etapu, ve vedení byl včetně dneška po osmi z nich.

V závěrečné 164 km dlouhé rychlostní zkoušce byl Sunderland až devátý s odstupem 3:25 minuty na Quintanillu, vítězství na Dakaru ale jistě uhájil. Třetí místo obsadil Mathias Walkner z Rakouska.

Michek umístění bere

Michek až do čtvrtka bojoval o umístění ve druhé desítce, poškozený ráfek na předním kole a několikahodinová ztráta jej ale vyřadila ze hry o solidní výsledek. V pátek byl o 6:17 minuty pomalejší než Quintanilla.

„Pocity jsou odlišné od předchozího roku, ale silné. Minulý rok jsem vybojoval historický výsledek pro český motorsport, letos jsem rád, že jsem v cíli. Zažil jsem toho opravdu hodně. Nejdříve bloudění, kdy jsem ztratil hodinu, pak problémy s chlazením, dopravní nehoda až po havárii na duně a zničeném kole,“ vypočítal Michek problémy.

Pilot týmu Orion Moto Racing Group byl v průběhu rallye nejlépe osmnáctý. „Bylo tam šestnácté a sedmnácté místo na dohled, ztrácel jsem šest pět minut. Říkal jsem, že to zkusíme, co kdyby se povedla první patnáctka. To nakonec nevyšlo. Mě ale zajímají boje a závodění. Od toho jsme tady,“ uvedl.

„Když mi pomohl ekvádorský závodník a půjčil mi kolo, ukáply slzy, že jsem mohl pokračovat dál. Po příjezdu do cíle jsem viděl poslední dva motorkáře, jak se objímají a jásají, že jsou po osmi hodinách v bivaku. To mě vrátilo na zem,“ dodal s tím, že má radost, že rallye dokončil.

Brabec zajel 34. čas a zůstal třiadvacátý. Milan Engel v závěru udržel celkově druhé místo v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence.

„Jsem rád, že jsem dobojoval druhé místo a že motorka vydržela. Jsem rád, že jsem neměl takové technické problémy. Samotná kategorie mi dávala přes prsty, musel jsem improvizovat během závodu a také pomáhat Martinovi. Musím pochválit organizátora, že udělal navigaci o dost složitější. Bylo to letos fakt těžké,“ řekl Engel, jenž dvakrát pomáhal na trati Michkovi a nabral tak rozhodující ztrátu.

Mezi čtyřkolkami byl v pátek Tůma čtvrtý a při svém čtvrtém startu si vytvořil osobní maximum. Vyhrál Alexandre Giroud z Francie.