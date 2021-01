Macík je na Rallye Dakar už průběžně druhý, Prokop si polepšil mezi automobily

Pilot kamionu Iveco Martin Macík se po 4. etapě Rallye Dakar posunul na druhé místo průběžného pořadí. Podruhé za sebou zajel čtvrtý čas, na nejrychlejšího Dmitrije Sotnikova z Ruska ale ve středu ztratil jen 22 sekund. Vpřed se posunul i Martin Prokop, který byl ve středu mezi automobily dvanáctý a celkově mu patří devátá pozice. V soutěži motocyklistů byl nejlepším Čechem jedenáctý Jan Brabec. Rijád (Saúdská Arábie) 15:17 6. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík | Zdroj: Reuters

Organizátoři ve středu pro dakarské závodníky připravili nejdelší etapu z celého ročníku. Při přesunu do Rijádu museli absolvovat 813 km, rychlostní zkouška měřila 337 km.

„Jedeme na hraně nože tolik kilometrů a dojedeme čtyři ve 22 vteřinách,“ kroutil hlavou Macíkův navigátor František Tomášek.

„Je to fakt drsné. Dlouho to vypadalo, že na tom budeme lépe, ale i čtvrté místo je dobré,“ řekl Macík, jemuž k posunu vpřed pomohly i technické problémy doposud druhého Sergeje Vjazoviče z Běloruska.

Rusa Antona Šibalova však Macík dokázal o více než tři minuty porazit a v průběžném pořadí na něj má nyní náskok 35 sekund. Na vedoucího Sotnikova ztrácí 26:22 minuty.

„Byla obrovská výhoda, že jsme jeli bez prachu. Startovali jsme po dvou minutách, to nám také pomohlo. Letěli jsme, jak jsme uměli. Bylo to rychlé. Navigačně náročná etapa, v kaňonech, ale Fery dal super výkon, jen jednou jsme se drobně vraceli. V dunách jsme jeli opatrněji. Bál jsem se, potom co šly včera tři kamiony na budku. Tam by se dalo ještě zrychlit. Ale zbytek etapy úplně v cajku,“ řekl jezdec týmu Big Shock! Racing.

Osmý čas mezi kamiony zajel Martin Šoltys, devátý byl Jaroslav Valtr a jedenáctý Aleš Loprais, jenž je i nadále průběžně pátý.

Prokop zajel dvanáctý čas a celkově si o jednu pozici polepšil. „Byla to takzvaná přejezdová erzeta a jelo se opravdu rychle, prakticky pořád jen na šestku a jen jsme měnili kurzy.

Bylo to hodně svižné, ale před cílem si organizátor neodpustil navigační komplikace. Dvakrát jsme hledali správnou cestu, malinko jsme se tam točili, ale bylo to v pohodě. Žádná velká ztráta,“ řekl Prokop.

Lídrem kategorie automobilů je stále Francouz Stéphane Peterhansel. Třetí etapový triumf v řadě si připsal Násir al-Attíja z Kataru, Peterhansela ale porazil jen o jedenáct sekund. Třináctinásobný dakarský vítěz má k dobru na svého dlouholetého rivala pět minut. Miroslav Zapletal byl dnes dvaadvacátý a průběžně je osmnáctý.

Brabec si polepšil

Brabec startuje na svém čtvrtém Dakaru a zatím má nakročeno k nejlepšímu výsledku. Dnes zaostal za nejrychlejším Joanem Barredou ze Španělska o 10:25 minuty a po dílčím maximu se posunul na průběžné 23. místo.

„Jelo se mi dobře. Před startem jsem zjistil, že mi trošku prolíná olej, tak jsem byl lehce nervózní, ale naštěstí to nebylo tak moc. Motorka v pohodě dojela,“ řekl Brabec.

Po loňském trápení, kdy nebyl od začátku zdravotně fit, si Dakar užívá. „Jsem nadmíru spokojený sám se sebou, protože se mi jelo fakt lehce,“ uvedl člen týmu Strojrent Racing.

Nejlepším Čechem v celkovém hodnocení je pořád na 17. místě Martin Michek, který zajel stejně jako v úterý devatenáctý časí. Novým lídrem motocyklistů se stal Xavier de Soultrait z Francie.

Milan Engel byl dnes osmadvacátý a průběžně je třicátý. Roman Krejčí dojel na 35. pozici a dostal se do čela kategorie Original by Motul vypsané pro jezdce bez asistence. Hned za Krejčím dojel Libor Podmol a připsal si nejlepší výsledek při svém premiérovém dakarském startu.

Mezi čtyřkolkami byl desátý Tomáš Kubiena, který je dál průběžně sedmý.