'Být druhý nic neznamená.' Karel Loprais před 30 lety poprvé vyhrál Rallye Paříž - Dakar

23. ledna 1988 značka Tatra dobyla slavnou Rallye Paříž - Dakar. Pilot Karel Loprais ji dovezl jako nejrychlejší kamion až do cíle u Růžového jezera poblíž senegalského hlavního města. Hned za ním se ztrátou deseti minut dojel Jiří Moskal s Liazem. Za prvním vítězstvím Tatry podle Lopraise stojí hlavně její konstruktér.

„V našem prvním ročníku byl navigátorem inženýr Slávek Krpec, který ty auta stavěl a věděl o nich nejvíc. Přišel na to, že s šestikolkou se dá závodit, ale v rychlosti nemá na čtyřkolky. Takže se rozhodl a postavil čtyřkolku,“ vzpomíná pro Radiožurnál na začátky v Rallye Paříž – Dakar Karel Loprais.

Se „čtyřkolkou“ měla Tatra zaděláno na úspěch. Poprvé se na Rallye Paříž - Dakar objevila v roce 1987 a hned skončila druhá. Krpec ale začal pracovat na novém autě podobném dnešní Tatře Jamal, se kterou jezdí Karlův synovec Aleš Loprais.

„Na rok 1988 zůstal doma, aby auto připravil do výroby. A my jsme s tou čtyřkolkou poprvé vyhráli. Bylo to jeho rozhodnutí, že zůstal doma, ale myslím, že byl rád, že jsme vyhráli. Srdíčko zahřeje, když vidí, že jeho práce dosáhla vítězství,“ vysvětluje.

Jméno Loprais se zapsalo do historie Rallye Dakar šesti vítězstvími s Tatrou. Ale první zůstává pro legendárního českého pilota tím nejdůležitějším.

„Předtím jsme byli druzí a věděli jsme, že být druhý nic neznamená, druhý je první poražený. Na defilé jeli vítězný kamion, vítězný osobák a vítězný motocyklista. Pak jsme si uvědomili, že najednou je Tatra nejlepší na celém světě,“ říká Karel Loprais.

První dakarské vítězství Karla Lopraise je pro dnešní závodníky zlomové pro popularitu pouštního závodu v České republice.

„Určitě to nastartovalo českou stopu na Dakaru, kterou máme obrovskou. Taky jsou kvůli tomu u nás nejpopulárnější kamiony. Tím to začlo,“ říká pátý muž letošního pořadí kamiónů na Rallye Dakar Martin Macík.