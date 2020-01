Návrat k začátkům Dakaru. Závodníci na motorkách si stroje sami opravují, v noci vedle nich spí

Ráno vstanete, sednete na motorku, vedle které spíte. Odjedete etapu často přes 500 kilometrů dlouhou, v cíli svůj stroj sami opravíte, provedete údržbu a jdete si lehnout. I takhle může vypadat každodenní režim na Rallye Dakar, pokud závodíte v kategorii Malle Moto. Praha/Háil 19:09 9. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled do zázemí po první etapě letošní Rallye Dakar | Foto: DPPI Media | Zdroj: www.dakar.com

Závodníci v této kategorii fungují na Dakaru víceméně jako samostatná jednotka. „Sami se starají o motorku po celou dobu, a to i po etapách. Proto musejí být zdatnými mechaniky. Po dojezdu jim akorát pořadatel doveze bednu s nářadím, kterou mají od začátku. A to je jejich jediné vybavení po čas závodu,“ vysvětluje závodník a motoristický expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak vypadá závodění ve specifické kategorii Malle Moto na Rallye Dakar v příspěvku Davida Prouzy

Obsah své krabice takto na loňském Dakaru popsal Jan Veselý. „Do bedny si musíme připravit nářadí, základní náhradní díly, oblečení, rukavice, náhradní přilbu a hygienu,“ vyprávěl před rokem Jan Veselý, který na Dakaru závodí i letos.

V kategorii Malle Moto jsou celkem tři Češi a zatím se jim velmi daří. „V první pětce máme hned dva. Jedná se o Romana Krejčího a Petra Vlčka, kteří bojují o pódium v této kategorii. Je to známka toho, že to jsou opravdoví dakarští závodníci, když se pustí do takového dobrodružství,“ říká Knoll

„Kategorie svou filozofií trochu vrací k začátkům Dakaru, kdy nebyla velká podpora týmu běžná,“ uvádí Knoll k podmínkách, ve kterých jezdci závodí.

V klasických kategoriích se daří i dalším Čechům. Martin Prokop je v automobilech po pěti etapách čtrnáctý, v kamionech se v první desítce pohybují Aleš Loprais a Martin Macík.