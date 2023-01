Chyb moc nebylo. Jsem moc šťastný, že jsme domů přivezli beduína, hodnotí Rallye Dakar Martin Macík

Martin Macík obsadil celkově druhé místo v Rallye Dakar v kategorii kamionů, vytvořil si nové osobní maximum a při jedenáctém startu na slavné soutěži se poprvé prosadil na stupně vítězů. Na tiskové konferenci po příletu zpátky do Čech se pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda ohlédli za náročným, ale úspěšným vystoupením na etapovém závodu. V rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o svých plánech do budoucna. Praha 16:03 21. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jezdec rallye Martin Macík | Foto: Tereza Čistotová | Zdroj: Český rozhlas

Za dobu fungování vašeho týmu jste v letošním ročníku Dakaru zaznamenali největší počet etapových vítězství. Martine, panuje spokojenost?

Naprostá. Byl jsem moc rád, s jakým tempem a stoickým klidem jsme jeli. Všichni jsme věděli, že na to máme. Věděli jsme, že pokud neuděláme chybu, tak to bude fungovat. Chyb moc nebylo, paradoxně možná nejvíc jsem jich udělal já, protože držím ten koláč. To auto v některých momentech zničím, to k tomu patří. Byly to vždy věci do deseti minut, které jsme opravili, vyřešili a fungovalo to bez problémů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Martinem Macíkem a jeho posádkou po zisku druhého místa na Rallye Dakar

Letošní Dakar hodně významně ovlivnila i tragická srážka kamionu Aleše Lopraise s divákem. Františku, myslíte na to z pozice navigátora nebo není vůbec čas přemýšlet o tom, jestli bude někdo stát za dunou?

Samozřejmě, že když se to stalo, tak nad tím každý zapřemýšlí. Uvědomí si, že honička za nějakou výhrou nemá v porovnání s lidským životem vůbec žádnou váhu. Každý udělá nějakou reflexi, ale v tu chvíli jdete do další etapy. Já to měl spojené ještě s tím, že tam měl členy rodiny, bráchy, manželku. Řeknete si, že jsou snad tak rozumní a chytří, že nebudou stát tam, kde stál ten fanoušek. Chvíli nad tím přemýšlíte, ale jinak to musí jít stranou a musíte se soustředit na výkon.

Martine, i přes dvě větší ztráty ta finální na vítězného van Kasterena nebyla tak velká. Trochu to musí zamrzet, že první místo bylo blízko, ne?

Zamrzí to určitě. My jsme na Dakaru profíci a děláme všechno pro to, abychom vyhráli. Dělali jsme maximum, ale nakonec to nedopadlo. Negativní stránkou je, že jsme nevyhráli a nedosáhli na stupeň nejvyšší, naopak pozitivní je, že se pořád můžeme zlepšovat. Myslím si, že jsme se nemohli lépe připravit. Je to o tom, že příště třeba pojedeme z druhého místa do vody, uvidíme, jak už tam někdo bude ležet, my ho objedeme.

Také nám třeba netrefí kámen místo na kamionu, které budeme muset opravit. To je čistě o smůle i štěstí. Je to takový mix, že to dopadlo tak, jak asi mělo. Máme tady beduína, za což jsem hodně rád. Jako tým jsme předvedli skvělý výsledek a všichni v MM Technology si zaslouží obrovskou pochvalu.

Jaké krizové situace během letošního ročníku Rallye Dakar zažila úspěšná česká posádka? Kolik medailí si tým MM Technology přivezl do Česka? Co pro Macíka a spol. znamená zisk beduína? Poslechněte si celý rozhovor.