Pilot kamionu Macík byl vyloučen z Dakaru, v závodě pokračuje v odděleném hodnocení

Macík měl v pátek velké technické problémy, ulomil přední kolo a do cíle dojel s velkou ztrátou. Na trati etapy, která byla nakonec z bezpečnostních důvodů pro řadu posádek zkrácena, však vynechal několik kontrolních bodů.

V sobotu se nejprve objevil ve výsledkové listině bez penalizace na průběžném desátém místě a vypadalo to, že bude moc v rallye pokračovat. Večer jihoamerického času se ale vše změnilo a posádka Big Shock Racing týmu byla vyloučena.

„Bohužel organizátoři své rozhodnutí přehodnotili. Nevíme, zda na popud nějakého protestu nebo na základě svého přezkoumání, ale řekli, že nemůžeme pokračovat v hlavní soutěži,“ uvedl Macík s tím, že může dnes nastoupit mimo hlavní část rallye.

Hoy lo coches, SxS y camiones salen de 2 en 2. Aquí Andrey Karginov con su Kamaz y Martin Macik con su Liaz.#Dakar2019 (Via @SomosDakar ) — Ferran Pistola (@FSApistola) 11 January 2019

Přestože bezprostředně poté, co mu pořadatel oznámil definitivní verdikt, zvažoval, za má cenu v rallye v oddělené klasifikaci pokračovat, rozhodl se jet dál. „Původně se mi takhle myšlenka nelíbila. Celý tým je ale připraven předvést v druhé části závodu to nejlepší, co v něm je. A naplno dál bojovat v samostatné soutěži,“ řekl Macík.

Bude se však muset vyrovnat s tím, že každý den bude startovat až na konci pole. „Pokusíme se být v tom malém Dakaru nejlepší,“ dodal.