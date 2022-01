Chtěl jsem to zahodit a jít přes poušť domů, sedmé místo je nakonec výborné, zhodnotil Macík Dakar

„Asi bych lhal, kdybych řekl, že jsem úplně spokojený. Lhal bych buď teď, nebo před Dakarem, než jsme sem jeli.“

To byla první slova Martina Macíka, která pronesl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál pár minut po projetí cílem. Na Dakaru se jeho posádka potýkala s několika problémy, které popisuje závodník Tomáš Ouředníček.

„Neměl pořádný výkon motoru, takže nebyl schopen zajíždět očekávané časy. V druhé půlce se mu ale začalo víc dařit, takže nebýt smolného začátku, byl by mnohem výš.“

I proto byl nakonec Martin Macík se sedmým místem vlastně spokojený. „S tím, jaké jsme měli problémy, tak je výsledek výborný. Ve čtvrté etapě jsem to chtěl zahodit a jít přes poušť domů. Být nejlepší Čech je jedna věc, druhá věc je skončit v nejlepší desítce. Sedmé místo je adekvátní, takže dohromady je z toho radost,“ uznal nakonec Macík.

Už méně šťastný byl v cíli Aleš Loprais. Navzdory tragickému úmrtí v rodině těsně před startem Dakaru se po většinu soutěže držel na dostřel pódia, ale pak přišel zásadní problém a skončil jednadvacátý.

„Vypadalo to, že jede pro strýce Karla, chtěl udělat dobrý výsledek. A měl na to, letos mu to perfektně fungovalo. Škoda technického problému s řízením, byl schopný tlačit i na Kamazy,“ říká Ouředníček.

Smůla provázela i Martina Michka, kterému v předposlední etapě praskl přední ráfek u motocyklu a vypadl z elitní dvacítky. Nejlepším Čechem byl tak třiadvacátý Jan Brabec. V automobilech se Martin Prokop rozloučil s rallye třináctým časem a celkově skončil pětadvacátý.