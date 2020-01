Prokop si na Dakaru polepšil. Ve zkrácené 10. etapě předjel šampiona formule 1 Alonsa

Automobilový jezdec Martin Prokop se na Rallye Dakar posunul na 13. místo v průběžném pořadí. V 10. etapě, která byla z bezpečnostních důvodů kvůli silnému větru výrazně zkrácena, předstihl bývalého dvojnásobného světového šampiona formule 1 Fernanda Alonsa ze Španělska. V čele je i nadále Alonsův krajan Carlos Sainz, jenž ve středu navýšil svůj náskok na Katařana Násira Attíju na 18 minut. Šubajtá 12:26 15. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Prokop na Rallye Dakar. | Foto: Carlos Jasso | Zdroj: Reuters

Mezi motocyklisty se drží na 14. místě Martin Michek, jenž zajel až 35. čas a byl horší než týmový kolega Milan Engel. Vede Američan Ricky Brabec. Na čtvrtém místě mezi kamiony je stále Aleš Loprais, který byl dnes devátý. Předstihl jej i nadále průběžně šestý Martin Macík.

„Dnešek skončil po 220 kilometrech v neutralizaci, protože organizátoři závod zastavili. Pravděpodobně kvůli počasí, strašně tady fouká. Co se týče bezpečnosti, tak je to správně. Pro nás je to ale trochu škoda, snažili jsme se na těžkých dunách zabrat a nahnat nějaký čas. Teď nás čeká bivak a příprava na další duny,“ prozradil Prokop na svém facebooku těsně po dojezdu.

Nejlepší dílčí výsledek v kariéře na Dakaru si připsal čtyřkolkář Zdeněk Tůma, jenž nestačil pouze na Poláka Kamila Wisňiewského. Celkově je ale Tůma stáje jedenáctý.

Původně měli závodníci v maratonské etapě, po které nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků, absolvovat 534 měřených kilometrů. Pořadatelé ale etapu na 345. kilometru ukončili.