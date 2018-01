Už toho mám plné zuby, říká Martin Prokop po další náročné etapě na Dakaru

Český jezdec Martin Prokop ve dvanácté etapě Rallye Dakar udržel osmé místo v kategorii aut. Jeho Ford přezdívaný „Shrek“ měl ale opět technické problémy. Už třetí den po sobě. Navíc Prokop dojel do cíle velmi vyčerpaný. Letošní čtyřicátý ročník Rallye Dakar považuje za nejtěžší, na jakém kdy byl. Nejen o tom si s ním povídal dakarský reportér Jan Říha. Rozhovor San Juan de Marcona/Argentina 10:51 19. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Auto Martina Prokopa v péči mechaniků. | Foto: Jan Říha

Martina Prokopa v San Juanu právě propustil fyzioterapeut. Už se cítíte po náročné etapě lépe?

Cítím se trochu lépe, ale ta dnešní etapa byla nejdelší ze všech, měla 520 kilometrů a nebylo to nic příjemného. Myslel jsem si, že to bude rychlejší, ale opak byl pravdou a nechali nás v tom vykoupat. Občas doslova, protože jsme projížděli rozvodněnou řekou a museli jsme v ní stoupat hodně nahoru. Pak jsme jeli po obrovských kamenech, kde auto dostávalo zabrat. Byl problém neudělat na autě defekt a orientace v řečišti byla taky strašná. Už jsem to chtěl mít za sebou. Bylo hrozné vedro jako v sauně a jenom to bolelo. Už toho mám plné zuby.

Dakarský deník Jana Říhy najdete ZDE Číst článek

Do toho se to komplikuje, co se týče techniky. Vaše auto „Shrek“ v posledních etapách trochu zlobí.

Trochu zlobí, kluk. Ty dva předchozí problémy byly na odstoupení. Dneska to nebylo na odstoupení, ale odešel nám jeden tlumič, který vytekl, a ostatní se pak přehřály. Takže zadek auta byl pak pořád na zemi a my jsme dostávali hrozné rány do zad a musel jsem zvolnit. Pak už to fakt nebylo příjemné.

Pořadatelé 40. ročník Rallye Dakar připravili opravdu velmi náročný. Motorkářům odpustili 12. úsek měřené etapy, vám autům a kamionům ne. Je letošní ročník opravdu tak těžký?

Myslím, že zaznívá od první etapy, že je to extrém. Já si myslel, že udělají třeba pár zničujících etap a pak nás nechají být a občas přidají nějaký složitý úsek. Ale třeba dneska nás nechali 520 kilometrů jen trápit. A to je už třetí den v kuse, kdy nás jen ničí.