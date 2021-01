Prokop se na Dakaru i přes dva defekty posunul na průběžné deváté místo, Michek je dál osmnáctý

Automobilový jezdec Martin Prokop se po nedělní 7. etapě Rallye Dakar posunul na deváté místo průběžného pořadí. Pilot vozu Ford Raptor zajel dvanáctý čas. Vedení si upevnil třináctinásobný dakarský vítěz Stéphane Peterhansel z Francie. Mezi motocyklisty byl dvanáctý Martin Michek a celkově je dál osmnáctý. Novým lídrem kategorie je Chilan José Cornejo. Sakaka (Saúdská Arábie) 14:52 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Organizátoři 43. ročníku slavné soutěže připravili pro závodníky po dni volna v maratonské etapě 737 km dlouhou trať, jejíž součástí bylo 471 km rychlostní zkoušky.

Prokop zaostal za nejrychlejším Jazídem Radžhím ze Saúdské Arábie o 31:31 minuty, přesto si v celkovém pořadí o místo polepšil. Vedoucí Peterhansel byl druhý a zvýšil náskok na svého nejbližšího pronásledovatele Násira Al Attíju z Kataru na téměř osm minut.

„Byl to spíše taktický výkon. Začínalo se na písku, kde se nám níčí polosy, takže jsem jel fakt pomalu. Rytmus byl hrozný, žádná zábava. Snažili jsme se šetřit auto, ikdyž pak jsme vjeli do kamení, kde jsme udělali dva defekty rychle za sebou. Bylo mi až zle z toho, jak jsem jel pomalu, ale museli jsme to obětovat,“ přiznal Prokop po závodě ve videu, které vyvěsil na své sociální sítě.

Devátého Prokopa dělí od prvního místa tři hodiny. Na osmého Giniela de Villierse z JAR ale ztrácí jen 14 sekund.

Mezi motocyklisty byl nejrychlejší obhájce prvenství Ricky Brabec z USA. Michek za ním zaostal o 8:35 minuty a stejně jako v pátek se dostal pod desetiminutovou ztrátu. V předešlé etapě ale následně dostal minutovou penalizaci za překročení stanovené rychlosti.

Do čela se posunul Cornejo, na druhého Tobyho Price z Austrálie má ale náskok jediné vteřiny.