Michek si i přes bolesti na Rallye Dakar vylepšil pozici, Prokop se posunul na deváté místo

Automobilový jezdec Martin Prokop zajel v 8. etapě Rallye Dakar sedmnáctý čas a posunul se na deváté místo průběžného pořadí. Stejného dílčího výsledku dnes dosáhl i motocyklový závodník Martin Michek, jenž si polepšil na 21. pozici celkově. Je opět nejlepším Čechem v kategorii místo Jana Brabce, který figuruje dvě příčky za ním.

Prokop ztratil na 395 kilometrech rychlostní zkoušky necelých dvacet minut na nejrychlejšího Švéda Mattiase Ekströma, který při svém druhém startu na Dakaru poprvé vyhrál etapu. V čele je nadále Násir Attíja z Kataru, druhý Francouz Sébastien Loeb ale dokázal jeho náskok snížit o sedm minut.

Attíja má k dobru 37:58 minuty. Prokop v průběžném pořadí předstihl Argentince Lucia Álvareze, jenž dnes výrazně ztrácí.

V soutěži motocyklů se do čela vrátil dnes nejrychlejší Brit Sam Sunderland, na kterého Michek ztratil téměř dvacet minut. Jezdec týmu Orion Moto Racing Group byl ale o necelých devět minut rychlejší než Brabec. Sunderland má náskok 3:45 minuty na Rakušana Matthiase Walknera. Dosavadní lídr Adrien van Beveren z Francie klesl na třetí pozici.

„Byla to hodně výživná speciálka, ze začátku hodně dun. To mi úplně nesvědčilo, protože komprese do žeber mě trápily. Snažil jsem se s tím bojovat. Bolesti se mi ale rozjely v úvodu etapy a cítil jsem je pak po celou dobu,“ uvedl Michek, jenž je potlučený z páteční nehody.

Se svým výkonem byl ale spokojený. „Myslím, že jsem podal výborný výkon, samozřejmě vždycky to může být lepší. Jednalo se asi o jednu z nejtěžších speciálek, co tu byla. Jelo se po písku, hodně dun, občas nějaká plantáž a lehký trial. Ze začátku se ještě hodně prášilo,“ doplnil.

Mezi čtyřkolkami obsadil Zdeněk Tůma šesté místo a posune se na pátou pozici průběžného pořadí. Po pondělku třetí Alexandr Maximov z Ruska totiž dnes neodstartoval.