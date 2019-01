Rallye Dakar rozhodně není jen mužská záležitost. Česko reprezentují dvě závodnice

„Laia má z trialu neskutečnou schopnost ovládat motorku. Asi nemá takový fyzický fond, jako přísluší chlapům, ale kdyby leckterý z nich uměl ovládat motorku tak, jako Laia, tak si jede pro první místo,“ myslí si první česká motorkářka na Rallye Dakar Gabriela Novotná.

Dakar se poprvé koná v jediné zemi, dunami Peru pojede 14 českých posádek Číst článek

Laia Sanz je pokračovatelkou Němky Jutty Kleinschmidtové, která dokázala vyhrát Dakar v roce 2001 s osobním autem. A Španělka by to ráda dokázala na motocyklu: „Zkusím nebýt jen nejrychlejší ženou v historii Rallye Dakar, ale chci se dostat v pořadí motorek co nejvýše. A třeba se mi jednou podaří, jako první ženě v historii téhle bláznivé soutěže, Dakar vyhrát.“

Jiné ambice má Novotná, která loni při první dakarské účasti do cíle kvůli nehodě nedojela. Ale splnila si sen, který začal na bezvýznamném domácím závodu. „Já jsem si vyzkoušel úplnou náhodou amatérskou rallye, co se jezdí za rybníkem. V té době jsem měla obsah motorky 650ccm. Bylo to takové protrpěné, propadané, ale naprosto mě to učarovalo a věděla jsem, že to je to, co chci jednou dělat,“ vzpomíná Novotná.

Po loňském odstoupení ze závodu má Novotná jediný cíl: „Mám ambice na to se ctí dojet. Nerada bych se úplně doplazila do cíle, ale dojet bych považovala za úspěch.“

Roučková letos jako pilotka

Opačné vzpomínky na svou loňskou první dakarskou soutěž na čtyřkolce má Olga Roučková. Jako první Češka v historii dojela do cíle slavné rallye. „Byl to nejlepší závod mého života. Teď to nemám všechno vstřebané a plány ještě musíme probrat s manažerem,“ říkala tehdy Roučková.

Na Rallye Dakar se letos vrátila v roli pilotky otevřené buginy. „V kategorii Side-by-Side, což je úplně nová kategorie a pojedu v modelu Can-Am Maverick. Strašně se těším na progres, který tam bude,“ přibližuje Roučková.

Ostatních dvanáct českých strojů na letošní dakarské rallye řídí muži.