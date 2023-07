Dacia bude závodit od roku 2025 na Rallye Dakar. Do týmu přivedla i legendárního Loeba

EXTRÊMEMENT ENTHOUSIASTES

...de participer à l'édition 2025 du Rallye Dakar



ET EXTRÊMEMENT HEUREUX

... de nous associer à Cristina Gutierrez Herrero et @SebastienLoeb pour cette nouvelle aventure , avec le soutien de Prodrive et d'Aramco.



Quelle équipe #DakarEnDacia pic.twitter.com/WQTBgIh0cS