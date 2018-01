Byl to nejlepší závod mého života, říká první Češka na čtyřkolce v cíli dakarské rallye

Na startu 40. ročníku Rallye Dakar byly poprvé Češky na motorce a čtyřkolce. Motorkářka Gabriela Novotná kvůli zranění soutěž nedokončila. Olga Roučková na čtyřkolce v sobotu jako první Češka v historii projela cílem slavné pouštní soutěže. Cordoba / Argentina 7:12 21. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olga Roučková v cíli Rallye Dakar | Foto: Jan Říha | Zdroj: Český rozhlas

Olga Roučková, první Češka v cíli dakarské rallye. Jak se to poslouchá?

Je to nádherné, já jsem to ještě nevstřebala. Teď jsem dojela před minutou a je to hrozně moc emocí.

Kolem vás je spousta lidí, spousta fotografů. Čtyřkolářku z České republiky, která dojela do cíle, si chtěli vyfotit. Jak těžké bylo odjet celý ročník?

Dakarský deník: Gabriela Novotná jela i se zlomenou klíční kostí Číst článek

Hodně náročné. Já jsem ani netušila, že to bude takhle náročné, ale jsem strašně ráda, že jsem měla tak těžký tréninky s trenérkou a že jsem třikrát týdně běhala na Ještědu, v zimě, v létě. Já jsem ji nenáviděla, já jsem ji nadávala a brečela a teď jsem jí zase děkovala. Takže to bylo strašně těžký. Nejhorší zážitek byl, když mi skočil kamion na čtyřkolku. Tam jsem si říkala, že je konec, nejedu dál.

Vy jste měla možnost setkat se s Gábinou Novotnou potom, co se jako první Češka na motorce zranila a musela dojet do cíle se zlomenou klíční kostí. Pomohla jste jí s motorkou. Jak těžké to byly okamžiky? Vy jste tady byly dvě Češky a dojela jste jen vy.

Bylo to hodně těžké, protože přeci jenom to beru trochu jinak, jsem holka. Takže emočně to bylo hodně těžké, hodně napumpovaný. Já jsem věděla, že je to špatný, že to nebude asi jenom naražený, ale říkala jsem si, že tam Gabča nezůstane, že je kravina, aby letěla vrtulníkem, tak jsem ji motivovala. Pro mě osobně to bylo hodně náročný na psychiku.

Když se ohlédnete za tím 40. ročníkem, za tím co jste všechno zažila, stálo to za to?

Stoprocentně stálo za to. Byl to nejlepší závod mého života.

A jaké jsou plány? Protože vy jste před Dakarem říkala, že letos se chcete učit, abyste příští rok mohla závodit. Budete tedy na Dakaru 2019 závodit?

Ještě si chvilku počkejte. Ještě to nemám všechno vstřebané. Zatím ještě plány nemám, musíme to probrat s manažerem, Erínem Krejčovičem.