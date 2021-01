Na Dakaru málem přišel o život, drsnou rallye teď Klymčiw absolvuje s legendární Škodou 130

Kamenité cesty, prach a nekonečné písečné duny dávají závodníkům na Rallye Dakar pořádně zabrat a stejně tak jejich strojům. Jenže většina z nich má k dispozici nejvýkonnější vybavení na trhu v maximální možné výbavě.

Pak je tady ale kategorie Classic, kde závodí vozy, které na Dakaru startovaly před rokem 2000 a v jednom takovém i česká dvojice Ondřej Klymčiw s navigátorem Petrem Vlčkem.

Podívejte se, jak se Škoda 130 prohání dakarskou rallye:

„Už několikrát jsem řekl, že Dakar buď milujete, nebo nenávidíte. Já už se na motorku neposadím, ale závodník jsem tělem a duší,“ prohlásil loni Klymčiw, když se odhodlal znovu zdolat nástrahy Arabského poloostrova.

Osudový pád

Dnes již bývalý motocyklista na Dakaru dvakrát zajel velmi dobře, v roce 2017 byl jedenáctý, měl ale také velmi těžké pády.

Motocyklista Klymčiw zůstává v umělém spánku, lékaři v Limě operaci odložili Číst článek

Po nehodě v roce 2018 dokonce ležel několik měsíců s vážnými zraněními v nemocnici a následně se rozhodl, že už závodit nebude, a na slavné soutěži pokračoval už jen jako šéf svého týmu Klymčiw Racing.

Letos si však se škodovkou vysoké cíle před startem nedával a jak sám prozradil, chce si rallye hlavně ve zdraví užít.

„Na motorce jsem vždy říkal, že jedu vyhrát, škodovku chci ale dovézt do cíle, což je úkol číslo jedna. Stále ale platí, že jsem závodník, a rád bych se vrátil s co nejlepším výsledkem, abychom mohli chodit se vztyčenou hlavou a ne říkat, že jsme byli turisti a jen jsme to odjeli,“ vysvětloval na začátku závodu Klymčiw.

Po čtvrteční etapě byla česká posádka v kategorii Classic na průběžné šesté pozici. Závodníky však čeká ještě další sedm etap, kde se bude teprve rozhodovat.

