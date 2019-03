Pojede se Rallye Dakar v Saúdské Arábii? ‚Je to silná značka. Je jedno, kde bude,‘ říká Martin Macík

S informací o přesunu „Dakaru“ do Saúdské Arábie přišel web motosvet.cz, ale oficiálně to zatím žádná strana nepotvrdila. Nicméně o přesunu se prý mluvilo už na letošním ročníku.

Tisíce kilometrů v písku. Prohlédněte si působivé fotky z Rallye Dakar Číst článek

Zároveň to o víkendu potvrdil trojnásobný vítěz závodu Násir Al Attíja, podle kterého promotér ASO podepsal s vládou Saúdské Arábie pětiletou smlouvu.

„Společnost ASO, která Rallye Dakar pořádá, měla v posledních letech v Jižní Americe velké problémy se zájmem zemí závod vůbec pořádat, takže když se naskytla možnost přesunout ho do Saúdské Arábie, kde je zájem a dá se předpokládat podpora ze strany státu, je přesunutí logické řešení,“ říká závodník a expert Radiožurnálu Jakub Knoll.

Doplňme, že letošní Dakar se celý odjel pouze v jedné zemi - v Peru. Zástupci okolních zemí už nechtěli platit poplatky organizátorům. To by v případě bohaté Saúdské Arábie neměl být problém.

Přesun Dakaru do Saúdské Arábie by mohl přinést výhody také pro závodníky. V první řadě nebudou muset trávit takovou dobu v letadle, protože let na Blízký východ by byl o dost kratší.

Podle závodníka Martina Macíka by hlavní výhoda přesunu spočívala v tom, že by byla snazší doprava aut a vůbec veškerého vybavení na místo závodu.

Silná značka

„Loď tam popluje maximálně deset dní, díky tomu nebudeme techniku odevzdávat měsíc před a dostávat měsíc po Dakaru,“ vysvětluje Martin Macík, že by závodníci měli víc času na testování vozů přímo v místě závodu.

Relativně časté stěhování ale může snížit prestiž slavného závodu. Pokud by k přesunu opravdu došlo, Dakar by za posledních 12 let vystřídal tři kontinenty.

„Osobně mi to nevadí. Dakar je jen jeden a je jedno, kde se jede. Je to značka a sama o sobě a je z byznysového hlediska velmi silná a unikátní,“ přemýšlí Martin Macík.

Podobně se vyjádřil pro server aktualne.cz šéf týmu Buggyra Jan Kalivoda, podle kterého je Dakar prostě byznys, a pokud se podaří organizátorům připravit dobrou trať, mnoho diváků si ani nevšimne, že se závodí jinde.