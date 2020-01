V Saúdské Arábii nám budou chybět argentinské steaky a červené víno, shodují se Češi před Dakarem

Po jedenácti letech v Jižní Americe se Rallye Dakar stěhuje na Arabský poloostrov. Nadcházející ročník, který startuje v neděli 5.1., se pojede poprvé v Saúdské Arábii. A českým účastníkům závodu se už teď stýská po jihoamerickém jídle i tamních fanoušcích. Praha/Rijád 17:13 4. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pilot kamionu Aleš Loprais pózuje před novým vozem, speciálem Praga V4S | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Je to zase návrat k tomu starému, původnímu africkému Dakaru, protože v Saudské Arábii budou těžké terény a hlavně písek. Určitě si tam chlapci užijí své,“ říká pro Radiožurnál bývalý automobilový závodník Karel Loprais, který Rallye Dakar šestkrát vyhrál.

„Obávám se, že to letos bude složitější než předchozí Dakary,“ myslí si palubní mechanik Petr Pokora, který pojede v kamionu pilotovaném Alešem Lopraisem.

„Vždy, když se závod přesouvá z kontinentu na kontinent, nebo když se objevuje něco nového, tak pořadatelé chtějí dostát názvu Dakar Rallye, a proto připravit nejtěžší soutěž světa. To znamená, že závod opravdu bude těžký, dlouhý, prostě maraton,“ dodává Pokora.

„V Arábii budou obrovské planiny, cestou zpátky velice nebezpečná soliska a malé měkké duny. Trať je pískokamenitá, drsná na pneumatiky. Předpokládám, že závod bude náročný na techniku kvůli množství kilometrů a rozbité trati,“ popisuje další pilot kamionu Martin Macík, na co se závodníci na historicky první Rallye Dakar v Saudské Arábii musí připravit.

Vzpomínky na Ameriku

„Vždy budu rád myslet na Jižní Ameriku. Žijí tam úžasní lidé, mají skvělé víno a výborné maso. Kolem etapy stojí lidé, v jedné ruce drží láhev červeného vína, v druhé klíč a chtějí vám pomoct. Vyloženě by dali vše pro to, aby se s vámi mohli vyfotit. Klidně by s vámi zůstali dva dny v poušti,“ vzpomíná Aleš Loprais na předchozí ročníky Rallye Dakar.

„Fanoušci byli, ač občas otravní, úžasní,“ potvrzuje Martin Macík. A co bude na Blízkém východě nejvíce postrádat? „Asi jídlo, protože to arabské úplně nemusím.“

S Macíkovými slovy souhlasí i Petr Pokora: „Mně budou z Jižní Ameriky určitě chybět steaky, ty se nedají ničím nahradit. A červené víno.“

Pokora si ani nebude moct přiťuknout s Alešem Lopraisem, který na Rallye Dakar oslaví 40. narozeniny. „Jsou tam striktní pravidla ohledně alkoholu. Ale nejdeme tam za pařbou, ale za výkonem,“ plánuje pilot kamionu Aleš Loprais.

Stejně jako ostatní závodníky Lopraise čeká na Rallye Dakar během 12 etap skoro 8000 km, z toho přes 5000 km měřených úseků. Závodit se začne už v neděli.