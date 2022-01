Dakar má pauzu, týmy ale pracují dál. ‚Nechápu, proč se tomu říká den volna,‘ podotýká Macík

„Vůbec nechápu, proč se tomu říká den volna. Jsem tady podesáté a ještě jsem neviděl, že by někdo měl volno během dne volna,“ říká pilot kamionu Martin Macík, kterému v polovině soutěže patří průběžná 11. příčka.

„Mechanici makají na autě. Tlumiče jsou kompletně venku, kryty na nádrže, přední chladič... všechno se musí vypucovat, předělat, aby to bylo připravené. A já se pustím do komunikace s fanoušky a sponzory. A pak si musíme projít a připravit osobní věci před další etapou,“ popisuje Macík.

Nejlepším Čechem v kategorii kamionů je průběžné pátý Aleš Loprais. Ani on si během dne volna příliš neodpočine.

„Je to nekonečný příběh, maká se ve dne v noci na všem možném. Ale těším se na masérské lehátko, už je to namístě. Takový by ale Dakar měl být, snažíme se jet naprosté maximum,“ uvedl Loprais.

A český závodník na tom zatím není vůbec špatně. V průběžném hodnocení ztrácí na pódiové příčky 28 minut. To Macík je na tom o poznání hůře - v první polovině soutěže ztratil na čelo téměř čtyři hodiny.

„Máme technické problémy, motor nám nejede úplně podle představ. Nemůžu říct, že bych byl úplně spokojený, na druhou stranu se ale může stát ještě cokoliv. Budeme se rvát,“ ujistil český závodník.

V pořadí už sedmá etapa bude na Dakaru na programu v neděli.