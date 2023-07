Adrenalin pracuje, ale nebojím se, že mě závodníci dojedou, říká předjezdec Malina na Rallye Bohemia

Na Mladoboleslavsku a Liberecku se jede automobilová Rally Bohemia. I při 50. ročníku dbají pořadatelé v první řadě na bezpečnost všech účastníků. Proto bývají v permanenci, ještě před hlavním startovním polem, vozy Safety car. V jednom z vozů už po dvaadvacáté na Rallye Bohemia sedí za volantem Vladimír Malina. V rozhovoru Radiožurnálu Sport mluvil nejen o bezpečnostních opatřeních při rychlostních zkouškách. Mladá Boleslav 12:24 8. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I při 50. ročníku Rallye Bohemia se výrazně dbá na bezpečnostní opatření jezdců i diváků | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Vozy mají označení se třemi, dvěma nebo jednou nulou. Jak se liší v úkolech, které mají?

Úkoly mají skoro stejné. Jsme týmoví, jedeme po dvou minutách za sebou a upozorňujeme diváky reproduktory, že pár minut po nás bude startovat hlavní závodní pole. Při posledním průjezdu, kdy je nula a za mnou většinou jede Honza Kopecký nebo Vašek Pech, tak už hlásíme, že na trati nejsou žádné překážky, které by omezovaly závod.

Jak dlouho po vás na trať vyjíždí první závodník?

Na startovním roštu býval pět až šest minut dlouhý interval. Současné bezpečnostní předpisy vyžadují, abychom měli větší klid a za nulou vyjíždí první závodník po deseti minutách. Při dlouhé erzetě na dvacet, třicet kilometrů je to docela kvapík. Často dojíždíme do cíle a už za dvě minuty přilítne Honza Kopecký. Soudobá technika je velmi čilá a živá, takže máme co dělat.

Nebojíte se, že vás jezdec dojede?

Trochu adrenalinu tam je, ale jsem bývalý závodník a na nule už musí být zkušená posádka. Máme dovolenou určitou rychlost na trati, kterou dokážeme a auto jí unese. Naše auto nula má 162 kilowatt, což je 210 koní. Jede se příjemně a dobře se zdolávají zatáčky a terén.

Můžete ve spojení s ředitelem závodu rozhodnout o tom, že by se rychlostní zkouška kvůli neukázněnému chování diváků nejela?

Výjimečně se to stalo. Máme pravomoc podat návrh na zastavení nebo omezení závodu. Záleží na nás, jestli nahlásíme trať jako rizikovou. Ředitel a dispečink musí rozhodnout, že v rámci bezpečnosti mohou rychlostní zkoušku zrušit. Vzhledem k systému tří vozů s policejními majáky, s kterým máme docela úspěch, tak si nepamatuji, že bychom museli v posledních letech zastavit rychlostní zkoušku. Diváky jsme vždy stihli ukrotit do vymezených zón.

Diváci už se na rallye umí chovat?

Situace je vynikající. Pořadatelé závodů tráví hodně času vymezením zón a pásek. Po tragédii v Lopeníku se vymezily zóny podstatně dál. Technika je rychlá a jde pouze o individuální příklady z řad rodičů s dětmi nebo poslední přecházející lidé se snaží najít místo. Už se nám to daří usměrnit a myslím si, že diváci na rallye v Česku jsou nejspořádanější. I když jsme za předchozí roky měli dost potíží, ale pořadatelé pracují měsíce dopředu a situace je daleko lepší.