Je to o aplikacích, máme i posádku špionů, vysvětluje jezdec rallye Mareš sledování počasí při závodech

Na území České republiky pokračuje druhým dnem Středoevropská rallye, která je předposlední zastávkou v seriálu mistrovství světa. Od čtvrtka do neděle se závodí celkem ve třech zemích a všechny týmy se kromě práce okolo aut hodně soustředí na předpověď počasí. Praha 14:45 18. října 2024

„Sledujeme ho pořád. Máme v týmu i člověka, který nám to meteo zajišťuje, máme samozřejmě i lidi, nebo řeknu fanoušky, podél trati, kteří nám dávají aktuální info,“ popisuje český závodník Filip Mareš, který ve Středoevropské rallye soutěží v kategorii WRC2.

Ve sportu, kde se závodí na asfaltu, štěrku nebo třeba na sněhu, je znalost terénu klíčová. Proto je běžné, že člověk, co má předpověď počasí v týmu na starost, má v telefonu třeba i pět meteorologických aplikací.

„Je to o aplikacích. Potom i o tom mít zkušenosti s tím, co historicky funguje co nejpřesněji a o nějakém citu. Ale popravdě detaily ani neznám, vždycky z toho dostanu výstup a tomu věřím,“ popisuje Mareš, jak se sleduje počasí v týmu závodníka rallye.

A jak zaznělo na začátku, každý tým má na trati i své špiony. „Máme posádku špionů, která s naším rozpisem hodinu, hodinu a půl před startem projíždí trať a zanáší do map poslední poznámky. Že někde spadla vlhkost ze stromu, zapršelo, je tam mlha,“ vysvětluje český rallye závodník.

Ale ani veškerá příprava před závodem nemůže jezdce připravit na všechno, co je na trati čeká. „Pak je tam i ta věc, že jedeme na trať dvacátí, pětadvacátí a těch prvních deset aut trať změní pro nás k nepoznání, takže musím počítat i s tímhle aspektem. To už se podchytit nedá, ale o tom je rallye, že tam určitá míra improvizace musí být,“ říká Mareš.

Středoevropská rallye se po dvou dnech v Česku přesune ještě do Rakouska a Německa.