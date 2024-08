Ve Zlíně startuje prestižní Barum Czech Rally, první den čeká závodníky noční rychlostní zkouška městem

Atraktivní městskou noční rychlostní zkouškou odstartuje 53. ročník Barum Czech Rally Zlín. Čtyřiadvacetiletý pilot z Kelče na Vsetínsku Dominik Stříteský vybojoval v předchozích závodech seriálu dvě vítězství a jedno třetí místo a díky tomu je v čele průběžného pořadí. Vyhrát prestižní „Barumku“ je pro závodníka ze Zlínského kraje velkým snem, důležitější ale pro něho bude neudělat na trati zásadní chyby, dojet do cíle a bodovat. Zlín 8:37 16. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posádka Dominik Stříteský a Jiří Hovorka na trati 52. ročníku Barum Czech rallye Zlín 2023 | Foto: Jan Salač | Zdroj: Profimedia

„V letošním roce hraje velkou roli koeficient, který zamíchá pořadím,“ připomíná Dominik Stříteský důležitou změnu - letošní Barum Rallye disponuje v rámci českého šampionátu koeficientem 1,5. Tím se budou získané body násobit. Výsledky předposledního závodu mistrovství České republiky v rallye tak mohou celkovým pořadím výrazně zamíchat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport před startem 53. ročníku Barum Czech Rallye Zlín

Rodák ze Vsetínska si ale předem nepočítá, na kterém místě musí dojet, aby si udržel průběžné vedení.

„Člověka by ta myšlenka svazovala a bude zbytečně v nervech. Pak by mohla přijít nějaká chyba,“ varuje Stříteský.

Jedenáctinásobný vítěz favoritem

Největším favoritem zůstává Jan Kopecký, který ve slavném závodě triumfoval již jedenáctkrát, v letošní sezoně ale zatím nevyhrál jediný závod.

1:37 Na Barum Rally byl první v cíli Pech. Oficiálním vítězem se ale stal Kopecký, ve Zlíně už pojedenácté Číst článek

„Tady mu to sedne. Je nás tu hodně závodníků z okolí, ale je to pro nás prokleté. Kopecký přijede a má zkušenosti na to, aby si závod správně rozvrhl,“ popisuje lídr průběžného pořadí republikového šampionátu.

Zkušenosti z předchozích ročníků můžou pomoci i zahraničním jezdcům.

„Hodně jich loni jelo místní trať poprvé. Když člověk někam přijede podruhé nebo poněkolikáté, tak už ví, co od trati čekat a zvládne lépe reagovat,“ dodává Stříteský.

Účastníci letošní soutěže absolvují celkem patnáct rychlostních zkoušek. První čeká závodníky již v pátečních večerních hodinách v ulicích Zlína.