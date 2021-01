České házenkáře povede do bojů o mistrovství Evropy staronový kouč Trtík. Smlouvu má jen krátkodobou

České házenkáře povede v kvalifikaci mistrovství Evropy Rastislav Trtík. Staronový reprezentační kouč nahradí trenérskou dvojici Jan Filip, Daniel Kubeš, kterou vedení svazu nedávno odvolalo poté, co národní tým kvůli kvůli rozsáhlé nákaze koronavirem odřekl na poslední chvíli účast na světovém šampionátu v Egyptě. Svaz o Trtíkově jmenování informoval v tiskové zprávě. Praha 10:57 30. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rastislav Trtík na snímku z roku 2016 ještě jako trenér Tatranu Prešov | Zdroj: Profimedia

Trtík, který trénoval reprezentaci už v letech 2002 až 2005, bude s házenkáři bojovat o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Nového stálého kouče jmenuje později nové vedení svazu, které vzejde z březnové volební konference. Dosavadní předseda svazu Jaroslav Chvalný kvůli nesouhlasu s odvoláním trenérů rezignoval a je v čele jen dočasně.

„Při výběru nového kouče bylo zvažováno více variant. Většinovou podporu získal Rastislav Trtík, který je zkušeným odborníkem s bohatou trenérskou kariérou. Na klubové úrovni dosáhl výrazných úspěchů v české nejvyšší soutěži a má rovněž zkušenosti z působení v zahraničních klubech, včetně týmů z německé nebo polské ligy,“ uvedl člen svazové exekutivy a reprezentační komise Libor Adámek.

„Navíc je trenér Trtík zapojen v systému mládežnických házenkářských center a podílí se na strategii svazu pro výchovu nových talentovaných hráčů. Další jeho předností v nastalé situaci je, že již mužský národní tým v minulosti vedl a velmi dobře zná hráče, kteří v současnosti tvoří kostru reprezentace,“ řekl Adámek, podle kterého mají všichni hráči širšího výběru nadále zájem reprezentovat.

Čeští házenkáři kvůli potížím s koronavirem evropskou kvalifikaci dosud nerozehráli. Lednové zápasy s Faerskými ostrovy byly odloženy. Nejbližší plánované utkání mají sehrát 10. března v Rusku. Zbylým účastníkem třetí skupiny je Ukrajina.

Krátkodobý kontrakt

Devětapadesátiletý Trtík bude mít smlouvu do konce kvalifikace. „Naší snahou bylo vyřešit v co nejkratším možném termínu obsazení postu hlavního trenéra a současně nezatěžovat budoucí vedení svazu dlouhodobým závazkem. Byla to i podmínka Rastislava Trtíka, který se chce po tomto angažmá opět plně věnovat jen práci krajského trenéra,“ uvedl Adámek.

„Můj vliv na družstvo bude odpovídat časovému prostoru, který mi bude vyhrazen pro práci s hráči, a to pouze pár dnů, včetně cestování a náročných přesunů v období nekončící karantény,“ řekl Trtík.

„Přesto je to výzva a podnět pro splnění náročného cíle, kterým je postup na mistrovství Evropy,“ uvedl někdejší kouč Karviné, Frýdku-Místku, německého Melsungenu, Prešova či Górniku Zabrze.

Aby se neopakovala situace před mistrovství světa, plánují házenkáři sestavit rezervní tým na jiném místě. „Pochopitelně, čím větší nastanou korekce v sestavách optimálně složeného týmu, tím bude naše konkurenceschopnost nižší, ale pořád možná a reálná,“ věří Trtík.

Na šampionát v Maďarsku a Slovensku postoupí první dva týmy v tabulce a doplní je čtveřice nejlepších celků z třetích míst ve skupinách.