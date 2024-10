Bývalý trenér českých házenkářů Trtík je po smrti. Legendární kouč podlehl v 63 letech dlouhé nemoci

I když se o nemoci úspěšného reprezentačního trenéra vědělo, tak se také vědělo, že opakovaně bojuje a nevzdává se svého nadšení trénovat děti a mládež v Moravskoslezském regionu.

Tak jako naposledy na konci července při rozvojovém kempu na Ostravské univerzitě, kde zároveň pracoval.

„Chtěli jsme dětem vytvořit sportovní prostředí přes prázdniny. Ale není to zaměřené jen na talenty, ale i širokou veřejnost. Nabízíme dětem všestrannost ve formě doplňkových sportů, jako je atletika, lezení, judo, gymnastika, rytmická manipulace s míčem,“ říkal letos 31. července s typickým nadšením a obsáhlostí sdělení Rastislav Trtík, bývalý výborný házenkář Ostravy a Karviné a také předtím Prešova.

Do Ostravy odešel studovat během kariéry vysokou školu. Stal se vynikajícím trenérem v Karviné a Frýdku-Místku. S reprezentací postoupil na ME 2004 do Slovinska a také na MS o rok později do Tuniska.

Pak dostal po dlouhých letech nabídku poté, kdy reprezentace v roce 2021 kvůli covidové nákaze neletěla na vybojované mistrovství světa do Egypta.

„Popravdě řečeno jsem nad tím trochu přemýšlel, ale pak se v tobě ozve taková povinnost a to, že tomu chceš pomoc. Rozhodl jsem se, že do toho půjdu, ale s časovým omezením, abych mohl vykonávat dál svoji práci, kterou dělám,“ říkal na začátku března roku 2021 trenér Trtík.

Náročná rozhodnutí

Neúčast české reprezentace v Egyptě ho při nástupu hodně mrzela. Stál před náročným úkolem ve zkráceném termínu zvládnout kvalifikaci o následné mistrovství Evropy na Slovensku.

„Co bych v té době udělal, nevím. Možná jsem jiný, možná až moc precizní a někteří mi to i vyčítají. V době, která je, je to ale nutné, protože když podceníš maličkost, tak se stane to, co se stalo,“ říkal k tomu, že na dvou izolovaných místech v Ostravě měl při následném srazu k dispozici dva týmy, které se měly vzájemně vykrývat v případě další nákazy.

„Nerad bych opakoval tyhle věci, protože ve svých letech už mám určité zkušenosti a udělal jsem nějaké hygienicko-epidemiologická opatření proti covidu. Stejně se to může stát, mám vytvořený rezervní tým z domácích hráčů,“ vyprávěl tehdy Trtík.

Trtík na mistrovství Evropy do Bratislavy postoupil. V základní skupině se Švédskem a Španělskem hrála česká reprezentace do poslední minuty o postup. Nakonec Švédové díky o dva góly lepšímu skóre postoupili a ve finále šampionátu porazili právě Španělsko.

Přes dobré výkony trenéra Rastislava Trtíka nahradil u reprezentace Španěl Sabate a to Trtík těžce nesl. Krátce nato mu lékaři diagnostikovali těžkou nemoc, nad kterou nakonec rodák z Košic nevyhrál.