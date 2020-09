Felton přestoupil do Jindřichova Hradce. Nejde o hvězdu NBA Raymonda, ale o jeho synovce Jaleka

Tým druhé nejvyšší české basketbalové soutěže skutečně posílil americký rozehrávač jménem Felton. Nejedná se ale o bývalou hvězdu NBA Raymonda, ale o jeho dvaadvacetiletého synovce Jaleka. Serveru iROZHLAS.cz to ve středu potvrdil generální manažer klubu Radek Novák. Podle něj jde o nadstandardního hráče. Jindřichův Hradec 12:06 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým druhé nejvyšší české basketbalové soutěže skutečně posílil americký rozehrávač jménem Felton. Nejedná se ale o bývalou hvězdu NBA Raymonda, ale o jeho dvaadvacetiletého synovce Jaleka (na snímku z roku 2017) | Zdroj: Profimedia

Mělo jít o jeden z největších přestupů v historii českého basketbalu. Podle zpráv z letošního jara měl Jindřichovu Hradci pomoc při postupu do nejvyšší soutěže pětatřicetiletý rozehrávač Raymond Felton.

Hráč, který v nejslavnější a nejlepší lize světa odehrál 971 zápasů v dresech New York Knicks, Dallas Mavericks nebo Los Angeles Clippers. Rozehrávač, který si zahrál například se superhvězdou Russellem Westbrookem.

Zdálo se, že přestup je již hotový. Ale nebylo to tak. „Proběhly předběžné rozhovory mezi námi a panem Raymondem Feltonem. My jsme se připravili na jeho možný příjezd tím, že jsme jej připsali do našeho týmu. Někteří pak na základě této informace předpokládali, že nám svůj příchod již najisto slíbil a podepsal s námi smlouvu. To však není pravda,“ informoval na jaře klub.

Nyní se ale k týmu připojil jiný Felton a to Raymondův synovec Jalek. Oba dva spojuje nejen rodina, ale také trenér Jindřichova Hradce Gilbert Abraham. „Ten v rámci svých letních aktivit pořádá svoje kempy s hráči NBA. Dlouhodobě spolupracoval právě s Raymondem a od malička se zná s Jalekem,“ popsal serveru iROZHLAS.cz Novák.

Generální manažer týmu dodal, že o příchod Jaleka Jindřichův Hradec usiloval už v loňské sezoně. „Nakonec se ale rozhodl jít jinou cestou, to znamená, vyzkoušel si Finsko, tam poznal, že to není to pravé, potom ho agent poslal do Mexika a přišla korona, takže to celé skončilo. Samozřejmě má nějaké ambice. Naše akademie má tak dobrou pověst, že se rozhodl, že zkusí cestu naší akademie, aby se mohl pokusit dostat do draftu NBA,“ vysvětlil Novák.

Podle něj je Jalek hráč na úrovni nejlepšího českého týmu z Nymburka, možná i vyšší. „Vnímáme, že tohle je nadstandardní hráč na české poměry,“ dodal. O jeho přestupu jako první informoval server Sportando.