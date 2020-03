Z NBA do druhé české ligy? ‚Felton příchod najisto neslíbil,‘ přiznali v Jindřichově Hradci

Ještě v minulé sezoně nastupoval v Oklahomě třeba po boku Russella Westbrooka, jedné z největších basketbalových hvězd současnosti. Teď se zdálo, že rozehrávač Raymond Felton senzačně zamíří do druholigového Jindřichova Hradce. S přesunem pětatřicetiletého rozehrávače na jih Čech to ale podle všeho, alespoň prozatím, nebude tak horké. Jindřichův Hradec 8:44 9. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raymond Felton | Zdroj: Profimedia

Ta zpráva působila jako úplné zjevení. Felton byl v roce 2005 draftován Charlotte na pátém místě a v nejslavnější soutěži světa NBA odehrál 971 zápasů. V jeho profesním životopise jsou prestižní adresy jako New York Knicks, Dallas Mavericks nebo Los Angeles Clippers. A měl k nim přibýt Jindřichův Hradec.

„Známe se z univerzity, kde jsme proti sobě hráli. Minulý rok jsme byli s akademií v Americe na tour a měli jsme možnost vidět Raymonda v akci,“ popisoval ve čtvrtek Radiožurnálu trenér jindřichohradeckého týmu Julián Beťko. „Jeho podmínky jsou interní záležitost. Byla by to investice do posunu a pokroku,“ dodal.

„My už jsme tu několikrát měli naprosto plno, ale pevně věřím, že zájem o první utkání s Raymondem vše překoná a že fanoušci si to nenechají ujít,“ citoval generálního manažera Radka Nováka web Národní basketbalové ligy.

‚Najisto nic neslíbil‘

Nicméně se ukázalo, že přesun zkušeného amerického rozehrávače nebude tak snadný. Informaci zpochybnil bez bližších podrobností server Sportando.basketball a jindřichohradecký klub vydal v neděli upřesňující vyjádření.

„Proběhly předběžné rozhovory mezi námi a panem Raymondem Feltonem. My jsme se připravili na jeho možný příjezd tím, že jsme jej připsali do našeho týmu. Někteří pak na základě této informace předpokládali, že nám svůj příchod již najisto slíbil a podepsal s námi smlouvu. To však není pravda,“ uvedli zástupci klubu na oficiálním webu.

„Šance na to, že se pan Felton stane součástí našeho týmu GBA Lions, vznikla hlavně díky tomu, že jeho dlouholetým osobním trenérem a kamarádem je Gilbert Abraham, který nyní jako trenér pracuje pro GBA Lions Jindřichův Hradec. Doufáme, že se vše podaří vyřešit a že pan Felton bude i nadále zvažovat svůj budoucí příchod do našeho klubu,“ uvedl klub v prohlášení.