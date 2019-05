Šonka o konci Air Race: Dozvěděl jsem se to z e-mailu, strašná škoda. Letadlo ještě splácím

Ráno mu přišel e-mail, že série Red Bull Air Race, ve které se stal mistrem světa, končí. Pilot Martin Šonka v rozhovoru pro Radiožurnál popsal poslední vývoj seriálu a zamyslel se i nad dalšími plány. Praha 18:00 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šonka s nezvyklou trofejí za vítězství v Rakousku | Foto: Andreas Langreiter / Red Bull Content Pool

„Co se na to dá říct? Slušně řečeno je to nemilé překvapení. Hrozná škoda, že by měl tenhle krásný sport skončit. Dozvěděl jsem se to dneska ráno dvě hodiny předtím, než to šlo ven. Napsali mi e-mail,“ reagoval na ohlášený konec aktuální mistr světa Martin Šonka.

Měl jste nějaké informace, že Red Bull Air Race skončí?

Neměli jsme ani náznaky, že by to mělo končit. Že nebyl kompletní kalendář v rozjeté sezoně, je špatně, ale rozpadl se vrcholný management série. Zůstal tam jeden manažer, nedávno se najali noví. Bylo jasné, že to není optimální situace, ale že by to muselo znamenat konec série?

Ale když sérii táhne jeden hlavní sponzor, může se tak rozhodnout. Asi je to stálo hodně peněz, že se rozhodli to zastavit. Myslím, že je to velká škoda, že tenhle sport, který Red Bull světu přines, končí. Je to jediný letecký sport, který měl takovou pozornost. Letadla zmizí z médií, což je strašná škoda.

Jaké byly problémy v aktuální sezoně?

Nebyly podepsané dvě lokace, to byla známka, že management to nezvládá. Očekával jsem, že se vymění management a dosadí se tam lidé, kteří budou schopní to dotáhnout. To se bohužel nestalo. Těžko říct, jestli byly potřeba udělat nějaké škrty, to jsou jen spekulace...

14 super letadel na prodej

Co budete dělat?

Nevím. Zvážím všechny možnosti, které jsou a nabídky, které jsem doteď dostal. O leteckou akrobacii nechci přijít a hrozně rád bych v ní závodil. Teď se musím postarat, abych vydělal dost peněz, abych uživil rodinu a ještě zbylo něco na trénink. Teď přijde období, kdy začnu plánovat. Jen doufám, že to bude létání a z kabiny nevylezu. Ale co to bude za kabinu, to se ještě uvidí.

Já vlastně Red Bullu splácím své závodní letadlo. A ještě tři nebo čtyři roky bych ho splácet měl. Je otázka, co s tím letadlem bude a jak se vypořádáme. Na začátku jsem měl vlastní letadlo, které jsem prodal Petrovi Kopfsteinovi. Prodal jsem ho kvůli tomu, že mi Red Bull nabídl tohle. Vzali mě do stáje s tím, že budu letadlo splácet. Sám nevím, kolik teď dlužím.

A co bude s ostatními letadly?

Bude na prodej 14 super letadel, které nejsou použitelné na nic jiného než na Red Bull Air Race. Někdo si to může postavit na zahradě jako prolejzačku.

Investoval jste třeba už do nového letadla na příští sezonu?

Nefunguje to, že bychom měli každou sezonu nové letadlo. Vyvinout nové letadlo jsou roky vývoje a testování. Musíte vyrobit prototyp, který necháte rozlámat, než dostane certifikaci. My používáme jeden typ letadla, který neustále ladíme. Vývoj nikdy nekončí, ladili jsme ho i během sezony, ale i tak je to bolestivé. Do tohohle letadla jsme investovali spoustu prostředků.

Měli jste něco domluveného? Třeba tréninky?

To se nedomlouvá rok dopředu, nejsme závislí na okruhu jako Formule 1, kde se musí rok dopředu domlouvat. Já odstartuju z každého letiště, jen se potřebuju dostat s letadlem do vzduchu. Ale celý vývoj letadla je drahý, stálo to obrovské peníze a teď je to k ničemu. Kluci z týmu už to vědí a musí si hledat práci, včetně mě.

Výhradně leteckou akrobacií se živit nejde?

Není tam žádný seriál, jsou dva závody v roce. Jeden je mistrovství republiky, pak ob rok mistrovství světa a Evropy. I když se vám zadaří, dostanete akorát pohár a medaili, nedostanete žádné peníze. Děláte to pro svoje potěšení, abyste mohl zvednout českou vlajku. Peníze do toho jen dáváte. Když nejste schopný do toho dát dost peněz, nemůžete dost trénovat a nemáte šanci. Je to nepříjemný finanční kruh.