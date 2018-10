Stačila minuta a náskok je pryč. Martin Šonka ztratil v Indianapolis průběžné vedení v Red Bull Air Race

„Samozřejmě jsme si představovali, hlavně po výsledku v kvalifikaci, lepší výsledek. Myslím si, že jsem si z mého pohledu zaletěl to, co jsem potřeboval, akorát jsem zřejmě špatně nastavil motor, a ten prostě neletěl. Je to velká škoda, protože jsme si mohli upevnit první místo před posledním závodem,“ řekl Radiožurnálu z východu Spojených států Martin Šonka, který vypadl se zkušeným Chamblissem.

Šonka už nevede Red Bull Air Race. V Indianapolis skončil desátý, v čele je Američan Goulian Číst článek

Celý závod vyhrál domácí Michael Goulian a dostal se na čelo průběžného pořadí, Šonka je za ním o pět bodů. Pro českého pilota to ale mohlo být ještě horší. Pro představu, za výhru v závodě je 15 bodů, pak 12, 9, 7 a tak dále.

„Výsledek mohl být samozřejmě ještě horší, ale už tak je to dost špatné. Při pozici, kterou jsme měli před tímto závodem. Protože to je situace, kterou už nemůžeme ovlivnit jenom my a zároveň už potřebujeme i trošku štěstí a uvidíme. Je škoda této ztráty v tomto závodě, to určitě,“ řekl Šonka a také přiznal, že neměl ideálně nastavený motor, a to pár sekund poté, co prolétl cílem.

V tomhle sportu se totiž dělají rozhovory rovnou z kokpitu letadla na dálku. Na problémy s motorem se ptala legenda tohoto sportu Paul Bonhomme. Úplně přesný důvod a detaily ale český pilot ještě v kokpitu neznal.

„See you,“ tedy anglicky „uvidíme se,“ loučil se pilot z letadla. Platí to i směrem k poslednímu závodu sezony. S Red Bull Air Race se totiž uvidíme ještě v polovině listopadu, kdy se v Texasu rozhodne o mistrovi světa. A Martin Šonka bude na titul útočit z druhé pozice.