‚Určitě to bude něco kolem letadel.‘ Šonka rozhodně nechce po konci Red Bull Air Race opustit letecký svět

Čtvrtečním závodem v Japonsku skončila letecká série Red Bull Air Race. Piloti tak musí rozpustit své týmy a hledat si práci. I když stále doufají, že se závody v létání mezi pylony jednou vrátí. Stejně to má i Martin Šonka, jak přiznal Radiožurnálu do telefonátu. Praha, Čiba/Japonsko 23:25 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šonka s trofejí pro mistra světa | Foto: Predrag Vuckovic | Zdroj: Red Bull Content Pool

Martine, kde jsme vás zastihli a už jste vstřebal, že nezvítězíte?

Zastihli jste mě na hotelovém pokoji, kde teď ještě balíme simulátor a tak. Zrovna jsme se vrátili z vojenského letiště, kde se závod konal, protože se sem blíží hurikán nebo velká bouře, takže muselo být do noci všechno rozebrané. Byla tam tak spousta práce i po konci závodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s Martinem Šonkou po konci letecké série Red Bull Air Race

Vy jste udělal v závodě chybu hned v prvním kole, a to vás stálo celkové vítězství v Red Bull Air Race. Co se stalo?

Byla to hloupá chyba, kdy jsem překročil povolená géčka (limit pro přetížení). Místo povolených 11 G jsem měl 11,2 G, za což jsem dostal sekundovou penalizaci a kvůli tomu jsme o necelé tři desetiny sekundy nepostoupili přes Nicolase Ivanoffa.

Celkově je z toho, po letošním zkráceném ročníku, třetí místo. Jak tuto sezonu hodnotíte?

Sezona byla výborná. Musím to zhodnotit jako za poslední tři roky, kdy jsme se stále pohybovali vpředu a tři roky v řadě jsme bojovali o titul mistra světa, což je strašně super. O to víc mě mrzí, že taková jedna hloupá chyba to rozhodla. Těšil jsem se na souboj s Mattem Hallem a s Jošim (Jošihide Muroja) v osmičce nebo ve čtyřčlenném finále. Tam, kdyby mě porazili třeba na čas a byli lepší, tak bych to jako porážku vzal. Tato porážka sama sebe, když člověk letí rychleji a porazí sám sebe hloupou chybou, je bolestivá, takže mě to mrzí.

Letec Šonka titul neobhájil, po chybě v posledním závodě skončil celkově třetí Číst článek

Seriál závodů Red Bull Air Race. Platí to stále nebo máte například nějaké zprávy, že by se organizace mohl ujmout někdo jiný? Jak vnímáte vy piloti případné pokračování?

Já nemám žádné oficiální informace, že by se něco chystalo. Samozřejmě doufám, že se toho někdo ujme, protože je to sport, který je hotový, vše je vymyšlené, připravené, týmy jsou poskládané a má spoustu fanoušků po celém světě. Člověk se strašně rád uchyluje k jakýmkoli povídačkám, které někde zaslechne. Už jsem jich slyšel několik, ale nic oficiálního nemám. Nezbývá mi tak nic jiného než jen doufat, že se doopravdy najde někdo, kdo sérii podpoří a bude dál pokračovat pod jiným jménem.

Zatím ale taková informace není nebo o ní nevíme. Co budete dělat vy osobně za týden, měsíc, půl roku, rok?

Teď bych si určitě dal pár dní volno, protože před zdejším závodem jsme měli ještě mistrovství světa v akrobacii ve Francii, takže jsem měsíc nonstop v závodním stresu, který samozřejmě zatěžuje organismus. Jsem tak zralý tak akorát zírat do stropu a relaxovat. Doma mám ale další povinnosti, takže to tak úplně nepůjde. Co se týče následujícího období, tak já jsem neustále členem reprezentace v letecké akrobacii v kategorii unlimited, takže bych rád dál závodil. K tomu budu muset samozřejmě přidat nějakou práci, kde budu vydělávat peníze, abych je pak mohl utratit za trénink v akrobacii. Co to přesně bude ještě nevím, ale mám několik nabídek. Já jsem se tím teď nechtěl moc zatěžovat, chtěl jsem mít čistou hlavu na závodění, takže nad tím teď po návratu budu muset začít přemýšlet. Určitě to ale bude něco kolem letadel.

Český olympijský tým

@olympijskytym Rozlučka nevyšla podle plánu, ale i tak vybojoval Martin Šonka v leteckém seriálu Red Bull Air Race celkově třetí místo.🥉Škoda, že už seriál nepokračuje. Hodně štěstí, Martine... 🍀 20