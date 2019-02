Pilot Šonka trénuje kromě létání také potápění. ‚Máme to povinně,‘ říká

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Piloti o speciálním trenažéru

„Je to tak jako ve filmech. Než se ta kabina zatopí vodou, tak nejde otevřít. Je potřeba zůstat přikurtovaný a udělat pro tu přípravu na opuštění vše ostatní a čekat, až se to zatopí. Teprve poté to jde otevřít a musíte se odkurtovat,“ popisuje pro Radiožurnál úřadující vítěz leteckého seriálu Martin Šonka, na co všechno je nutné myslet.

Důležité je rovněž nezmatkovat a držet se zavedených postupů. A tak on i další piloti seriálu musí podstoupit tento podvodní trénink na trenažéru, který je ale prakticky totožný s realitou.

„Je to pro všechny týmy a pro všechny piloty. Máme to povinně. Jedná se o simulátor, který je vyrobený ze skutečného letadla. Potopí vás v bazénu pod vodu a cvičí se různé scénáře. My v tom letadle máme lahev se vzduchem, takže si před přistáním můžeme dát dýchač do pusy a připravit se na to. Poté se cvičí, že buď je vše v pořádku a nejsem zraněný, nebo že mám obě ruce zlámané a musím čekat, až mě z toho dostanou potápěči. Všechny varianty, které můžou nastat, tak se tam trénují,“ líčí Šonka

V závodním poli pilotů bude mít v tomhle cvičení asi navrch druhý Čech - Petr Kopfstein, na pohyb a dýchání pod vodou je zvyklý.

„Já za tím potápěním jezdím několikrát za rok. Proto, abychom si to zopakovali, tak to stačí. Procházíme si ty postupy před každým letem. Několikrát si kontroluji, zda je ten vzduch otevřený. Jsou to věci, které jsou rutinou,“ říká Kopfstein.

Martin Šonka vysvětluje, jak se ze závodního letadla může stát simulátor pro podobné nečekané situace na hladině, nebo tedy hlavně pod ní.

„Ten simulátor je reálné letadlo z roku 2010, se kterým kolega z Brazílie zaparkoval do vody v Austrálii. Tím daroval materiál pro výrobu tohoto simulátoru. Dříve jsme to dělali v různých centrech pro pobřežní hlídky, což není kabina závodního letadla. Simuluje to spíše kabinu vrtulníku nebo dopravního letadla. Tohle je ale opravdu závodní letadlo, ve kterém se nejlépe učí jak se odkurtovat a otevřít kabinu,“ říká český pilot Martin Šonka. Obhajovat titul v sérii Red Bull Air Race bude už příští víkend, kdy začne nová sezona v Abu Zabí.