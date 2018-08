Red Bull Air Race v Česku? ‚Do budoucna to má šanci,‘ věří Martin Šonka

„Do budoucna to má velkou šanci díky tomu, jakou to tady má fanouškovskou základnu. Jsme tu dva piloti, tak věřím, že se to Red Bull Air Race brzy uskuteční,“ doufá pro Radiožurnál český pilot Martin Šonka.

„Pokud chcete létat uprostřed města, musíte mít podporu municipality, regionální vlády a veškerých úřadů,“ vysvětluje Radiožurnálu komerční ředitel letecké série Red Bull Air Race Pavel Turek, proč stroje létají třeba v centru Budapešti, ale zatím ne na Vltavě.

V létání mezi pilony reprezentují Česko dokonce dva piloti ve 14členném startovním poli - Petr Kopfstein a Martin Šonka.

„Je to létání, tak spadáme pod striktní pravidla úřadu pro civilní letectví, který musí povolit spoustu výjimek. Naše létání není standardní,“ uvědomuje si pilot Martin Šonka, kterému by se líbilo závodit před domácím publikem.

Prosadit se ale v celosvětové konkurenci je hodně těžké. „Zájemci se sami hlásí, poptávka je poměrně velká, takže vedeme různá jednání s možnými pořadateli po celém světě,“ vysvětluje Pavel Turek.

Finančně se uspořádání závodu Red Bull Air Race dá přirovnat k dalším motoristickým závodům, Pavel Turek jako konkurenci nabízí třeba seriál MotoGP, jeho uspořádání v Brně minulý týden stálo přibližně 200 milionů korun, přes sto milionů stál tzv. zalistovací poplatek.