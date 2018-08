‚Řekly jsme si, že vyhrajeme pro Elišku.‘ Před 70 lety získal tým českoslovenkých gymnastek zlato na olympiádě

Stejně jako v životě tak i ve sportu se někdy emoce střídají v krátkém časovém sledu. Víc než kdy jindy to platilo během letních olympijských her v roce 1948. Je to přesně 70 let ode dne, kdy družstvo československých sportovních gymnastek získalo v Londýně zlaté medaile. Radost ze senzačního úspěchu ale záhy vystřídal velký smutek. V noci po velkolepém triumfu totiž jedna z členek týmu, Eliška Misáková, v nemocnici zemřela.

Praha 14:10 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít