Rekordní Verstappen, nezaměstnaný Schumacher. Slavné jméno v F1 pomáhá, ale nestačí

Na první pohled to vypadá, že se rychlost nedědí. Nizozemec Max Verstappen, syn nevýrazného pilota F1 Jose Verstappena, letos získal svůj druhý titul mistra světa a připsal si rekordních patnáct vítězství v sezóně. Němec Mick Schumacher, syn sedminásobného šampiona Michaela Schumachera, naopak po dvou letech trápení v druhé polovině výsledkových listin v seriálu F1 končí.

Na druhý pohled je ale samotná účast v mistrovství světa Formule 1 velmi dědičnou záležitostí. Poslední sezónou, do které nenastoupil žádný syn jiného pilota F1, byl ročník 1991. V šampionátu přitom dostává příležitost jen mezi dvaceti a třiceti závodníky. Největší část startovního pole představovali synové vyrůstající mezi formulemi v roce 2016: z 22 míst na startu jim stabilně patřily čtyři. Na dráze se navíc potkávali s Carlosem Sainzem juniorem, synem dvojnásobného mistra světa v rallye.

„Formule 1 jsou specifický, drahý sport,“ připomíná David Prouza z Radiožurnálu Sport. „Pokud už to je v rodině a jsou tam i finance, otevírá se prostor pro to, aby to dělala i další generace.“ Se slavným jménem se podle něj také o něco snázeji shánějí sponzoři.

Dohromady už do mistrovství světa F1 zasáhlo sedmnáct synů šestnácti jezdců. Pouze trojnásobný mistr světa Jack Brabham mohl na začátku 90. let pozorovat snažení hned dvou potomků, Davida a Garyho, v obou případech krátké a bezvýsledné. Před dvěma lety do dvou závodů nastoupil i první formulový vnuk – Pietro Fittipaldi, jehož dědečkem je dvojnásobný šampion Emerson Fittipaldi.

Zdaleka neplatí, že by známé jméno někomu umožnilo závodit na nejvyšší úrovni i bez talentu. Čtyři synové jiných pilotů F1 se stali mistry světa: před Maxem Verstappenem to byli Němec Nico Rosberg v roce 2016, Kanaďan Jacques Villeneuve v roce 1997 a Brit Damon Hill v roce 1996. Rosberg a Hill tím zopakovali triumfy svých otců: Keke Rosberga, který na rozdíl od syna závodil pod finskou vlajkou, a Grahama Hilla.

A i když se Mickovi Schumacherovi v F1 nedařilo, talent prokazatelně má: zvítězil v přípravných sériích F3 i F2. Identický osud měl Jolyon Palmer, který ovládl přípravnou sérii GP2, aby pak v F1 dvě sezóny paběrkoval. Podobně Kevin Magnussen zvítězil ve formulovém seriálu Renault 3.5, ale v nejvyšší kategorii pak nikdy nepatřil ke špičce.

derniéra otce debut syna sezón rozestupu společných okruhů společných soupeřů Michael a Mick Schumacherovi 2012 2021 8 18 8 Jonathan a Jolyon Palmerovi 1989 2016 26 10 0 Jos a Max Verstappenovi 2003 2015 11 15 3 Jan a Kevin Magnussenovi 1998 2014 15 14 0 Nelson a Nelsinho Piquetovi 1991 2008 16 11 0 Manfred a Markus Winkelhockovi 1985 2007 21 1 0 Satoru a Kazuki Nakajimovi 1991 2007 15 11 0 Keke a Nico Rosbergovi 1986 2006 19 12 0 Gilles a Jacques Villeneuvovi 1982 1996 13 9 0 Mario a Michael Andretti 1982 1993 10 8 5 Graham a Damon Hillovi 1975 1992 16 10 0 Wilson a Christian Fittipaldi 1975 1992 16 5 0 Jack a Gary Brabhamovi 1970 1990 19 0 0 Jack a David Brabhamovi 1970 1990 19 6 0 Hans a Hans-Joachim Stuckovi 1953 1974 20 2 0 André a Teddy Pilettovi 1964 1974 9 1 2 Reg a Tim Parnellovi 1954 1959 4 1 6

Maxe vycepoval táta

Max Verstappen Narodil se v roce 1997 Josu Verstappenovi a Sophie Kumpen. V F1 debutoval v roce 2015 jako nejmladší pilot všech dob, nebylo mu ani 17 a půl. Drží i rekord pro nejmladšího vítěze (18 let, v roce 2016) a nejmladšího jezdce, který vyjel grand slam – pole position, nejrychlejší kolo a vítězství start-cíl ve stejném závodě (23 let, 2021). V letošní sezóně získal kromě druhého titulu také rekordních 454 bodů a 15 vítězství.

Po letošní sezóně už lze říct, že nejúspěšnějším ze synů jiných jezdců Formule 1 je Max Verstappen. Jediný se stal dvojnásobným šampionem a má mezi syny nejvíc vítězství i bodů – a to i kdybychom starší výsledky jiných jezdců přepočítali podle stávajícího bodového systému, který je štědřejší.

Max přitom patří mezi ty syny, jejichž otec nepatřil ke špičce. Jos Verstappen v roce 1994 závodil ve stejném voze jako mistr světa Michael Schumacher, ale dojel s ním nejlépe třetí. Podle Prouzy byl Jos přesto pro Maxovu kariéru klíčový. „Přesně věděl, co se svým synem dělat. Věnoval mu v přípravě enormní množství času. Když jsem se o tom bavil s Josovým spolujezdcem z Le Mans, říkal, že takhle tvrdou výchovu ještě neviděl.“

Jos svého syna dodnes doprovází na závody a může tak zblízka pozorovat, jak výjimečného pilota vypiplal. „Max se nebojí být agresivní, jít do souboje na plno s vědomím, že to nemusí vyjít. Dřív se mu vyčítaly zbytečné kolize, ty ho ale vystužily a dnes už chyby nedělá. Našel mezibod: nebojí se riskovat, ale jen když to dává smysl. O hlavu dnes převyšuje všechny jezdce.“

závodů titulů bodů vítězství poles top výsledek Max Verstappen 163 2 1983,5 35 20 1. Nico Rosberg 206 1 1594,5 23 30 1. Damon Hill 122 1 360 22 20 1. Jacques Villeneuve 165 1 235 11 13 1. Kevin Magnussen 142 0 179 0 0 2. Hans-Joachim Stuck 81 0 29 0 0 3. Mick Schumacher 44 0 12 0 0 6. Christian Fittipaldi 43 0 12 0 0 4. Jolyon Palmer 37 0 9 0 0 6. Kazuki Nakajima 36 0 9 0 0 6. David Brabham 30 0 0 0 0 10. Nelson Piquet Jr. 28 0 19 0 0 2. Michael Andretti 13 0 7 0 0 3. Teddy Pilette 4 0 0 0 0 17. Tim Parnell 4 0 0 0 0 10. Gary Brabham 2 0 0 0 0 0. Markus Winkelhock 1 0 0 0 0 0.

Mick na to zůstal sám

Mick Schumacher Narodil se v roce 1999 Michaelu a Corině Schumacherovým. Do závodního víkendu F1 poprvé nakoukl jako páteční testovací jezdec v říjnu 2020. Sezóny 2021 a 2022 absolvoval celé, ve 44 závodech dojel na bodech jen dvakrát.

V opačné půlce žebříčku závodnických synů zůstává Mick Schumacher. Po loňském vstupu do nejvyšší třídy přišlo trápení, ze kterého se dal v první sezóně ještě vinit slabý vůz stáje Haas. Letos ale Mickův týmový kolega Kevin Magnussen vyjel se stejným autem dvakrát víc bodů než Mick. Schumacher několikrát havaroval a zničil vůz, což malou stáj Haas stálo peníze. Nejlépe skončil šestý. Před posledním závodem Haas oznámil, že Mick končí.

„Někteří piloti zaujmou hned, což je v F1 důležité. Mick to takhle nemá, potřebuje čas. V jedné sezoně zkouší, co si může a nemůže dovolit, v druhé je rychlý. Platilo to v F3, v F2 a částečně i v F1,“ je Prouza k mladému Schumacherovi shovívavý. „Mick by si zasloužil ještě jednu šanci, nemohl ukázat všechno. Pro Formuli 1 i pro něj by bylo win-win, kdyby se vrátil.“

Mickovy naděje se teď upínají k tomu, že součástí seriálu zůstane alespoň jako rezervní jezdec Mercedesu. Prouza dále připomíná, že se v roce 2026 plánuje do F1 vrátit značka Audi a německý pilot, kterých teď ve světové špičce není moc, pro ni může být marketingově atraktivní.

Při srovnávání kariérních drah Maxe Verstappena a Micka Schumachera je podstatná ještě jedna okolnost. Mickův otec Michael zůstal po úraze na sjezdovce v roce 2013 připoutaný na lůžko, s omezenými kognitivními i komunikačními schopnostmi.

„Max měl po celý svůj závodnický vývoj vedle sebe tátu. Mick byl o podobnou příležitost ochuzen,“ zamýšlí se Prouza. „Je to samozřejmě spekulace, ale když je váš táta sedminásobný mistr světa, byly by jeho rady cenné. Michael ostatně při svém comebacku v letech 2010 až 2012 ohromně pomohl Nicu Rosbergovi a celému Mercedesu s vývojem auta. Mick by měl z čeho benefitovat.“

Kuriozní rekordy Magnussenů

Jezdci, kteří se na dráze potkali s otcem i synem Nejvíce společných protivníků měli Schumacherovi – osm. Byli jimi Nico Hülkenberg, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen, Sergio Pérez, Robert Kubica, Daniel Ricciardo a Lewis Hamilton. S oběma Parnellovými závodili Maurice Trintignant, Stirling Moss, Harry Schell, André Pilette, Ron Flockhart a Roy Salvadori. S Andrettiovými Alain Prost, Riccardo Patrese, Andrea de Cesaris, Michele Alboreto a Derek Warwick. S Verstappenovými Jenson Button, Fernando Alonso a Kimi Räikkönen. S Pilleteovými Graham Hill a Mike Hailwood. Jde pouze o prolnutí výsledkových listin závodů mistrovství světa F1 – další společné soupeře potkaly tyto i další páry v nemistrovských Velkých cenách nebo ve vytrvalostních závodech.

Několik rekordů Micku Schumacherovi připsat lze. Netýkají se ovšem přímo jezdeckých kvalit a drží je společně se svým otcem Michaelem. Ze všech párů otec-syn oba v F1 závodili na nejvíce stejných okruzích, na osmnácti. A také při závodních víkendech potkali nejvíce společných soupeřů, osm. Byl mezi nimi i Sebastian Vettel, Mickův krajan a opatrovník. Ten pomáhá Mickovi s kariérou od Michaelova úrazu hlavy před devíti lety. Ironií osudu teď Mickova kariéra v F1 skončila – nebo byla přinejmenším naneurčito přerušena – ve stejném závodě, v jakém odešel do důchodu Vettel.

Oba dva primáty Schumacherů mají stejný důvod: Mick začal závodit relativně brzy po tom, co Michael skončil. Derniéru táty a premiéru syna dělilo osm a čtvrt roku.

Vyhrát na stejné trati se podařilo Rosbergům, v Monaku, a Hillům, kteří vystoupali na nejvyšší stupínek v Monze.

Čtyři páry otec-syn prošly stejnou stájí: Rosbergovi Williamsem, Magnussenovi McLarenem, Hillovi Brabhamem. A značka Brabham spojuje i Jacka Brabhama, který tým založil, s Davidem Brabhamem, který tam krátce zkoušel štěstí v době, kdy už měla stáj cizí vlastníky i vedení.

Ve výsledkových tabulkách lze dohledat ještě jednu kuriozitu. Ze všech jezdců, kteří svou kariéru zakončili svým nejlepším výsledkem, odjel nejvíce závodů Jan Magnussen: odstartoval jich 24 a teprve v posledním skončil poprvé na bodech, šestý. Jeho syn Kevin Magnussen naopak zaznamenal nejdelší kariéru ze všech jezdců, kteří svým nejlepším výsledkem začali: v roce 2014 debutoval senzačním druhým místem v Austrálii, v žádné ze 140 dalších Velkých cen už se ale na stupně vítězů nepodíval.

Fittipaldi č. 5 a Schumacher č. 4

Pátrání po synech slavných jezdců naráží na hranici roku 1950, kdy se konalo první mistrovství světa Formule 1. Řemeslo se ale dědí už od počátků motorsportu. V předválečných seriálech závodů Grand Prix sklízel úspěchy Antonio Ascari, jehož syn Alberto se v padesátých letech stal dvakrát mistrem světa F1. Oba dva zemřeli ve svých šestatřiceti letech, 26. den v měsíci, čtyři dny po nehodě.

Jak jsme počítali Data – konkrétně výsledkové listiny – pocházejí z Ergast Developer API. Podrobné výpočty jsou k nahlédnutí na GitHubu.

Za zmínku stojí i tragický příběh Španělky Maríe de Villoty. Dcera účastníka 15 závodních víkendů Emilia de Villoty závodila v nižších formulových soutěžích, když si ji v roce 2012 vybral pro testování svého vozu tým Marussia F1. De Villota v relativně nízké rychlosti narazila do odstaveného nákladního vozu tak nešťastně, že utrpěla mnohonásobnou lebeční frakturu a přišla o oko. O rok později zemřela, podle rodiny v přímém důsledku zranění. Šlo o jedno z neštěstí, které přispěly k zavedení titanového rámu halo chránícího kokpit monopostů.

A kdo se stane příštím závodnickým potomkem v F1? V sérii F2 jezdí Enzo Fittipaldi, který je vnukem Emersona, bratrem Pietra, prasynovecem Wilsona a vzdáleným bratrancem Christiana. Stal by se tak už pátým příslušníkem brazilského klanu v F1. Ke čtyřem závodům mistrovstí světa Formule 3 letos nastoupil David Schumacher, Mickův bratranec a syn Ralfa Schumachera, vítěze šesti závodů F1. I kdyby se jim nepodařilo získat místo v nejvyšší kategorii, ta o syny jiných pilotů nepřijde ještě dlouho: Magnussenovi končí smlouva v Haasu až na konci příští sezóny a Verstappenovi v Red Bullu dokonce v roce 2028.