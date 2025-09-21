Evenepoel slaví na mistrovství světa časovkářský hattrick, Pogačar dojel až na čtvrtém místě

Belgický cyklista Remco Evenepoel se stal potřetí za sebou mistrem světa v časovce. V Kigali vyhrál suverénně o více než minutu před Australanem Jayem Vinem a překvapením závodu krajanem Ilanem Van Wilderem.

Remco Evenepoel ukazuje, kolikrát už vyhrál titul mistra světa v jízdě proti chronometru

Hvězdný Slovinec Tadej Pogačar skončil čtvrtý se ztrátou 2:37 minuty na vítěze a první světové medaile v časovce se nedočkal. Za Van Wilderem zaostal úřadující světový šampion v závodě s hromadným startem o jednu sekundu.

Evenepoel, který startoval jako poslední o dvě a půl minuty po Pogačarovi, čtyřnásobného šampiona Tour de France kousek před cílem čtyřicetikilometrového závodu ve stoupání na dlažebních kostkách předjel.

„Dneska mi to opravdu sedlo. Doufám, že si tuhle formu udržím i na příští neděli,“ řekl Evenepoel směrem k závodu s hromadným startem, který ovládl stejně jako časovku loni na olympijských hrách v Paříži.

„Od začátku jsem se cítil dobře. V první rovinaté části mi přišlo, že mi nohy pěkně jedou. Držel jsem si tempo, aniž bych šel přes závit. První stoupání bylo docela náročné, stejně jako na konci, tam jsem za to opravdu vzal ,“ řekl Evenepoel.

„Ale musím říct, že ta dlažba byla opravdu... V jednu chvíli jsem ji fakt nesnášel. Bylo těžké se tím na konci prokousat, ale hlavní je vítězství.“

Pětadvacetiletý Belgičan na premiérovém mistrovství světa v Africe zopakoval vítězství z Glasgow a Curychu. Třetím časovkářským triumfem po sobě se vyrovnal Němci Tonymu Martinovi a Australanovi Michaelu Rogersovi.

Češti reprezentanti v časovce nestartovali.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Kigali - časovka:

Muži elite (40,6 km): 1. Evenepoel (Belg.) 49:46, 2. Vine (Austr.) -1:14, 3. Van Wilder (Belg.) -2:36, 4. Pogačar (Slovin.) -2:37, 5. Del Toro (Mex.) -2:40, 6. Leknessund (Nor.) -2:57.

Ženy elite (31,2 km): 1. Reusserová (Švýc.) 43:09, 2. Van der Breggenová -51, 3. Volleringová (obě Niz.) -1:04, 4. Chapmanová (Austr.) -1:20, 5. Aalerudová (Nor.) -1:24, 6. Niedermaierová (Něm.) -1:29.

