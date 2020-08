VIDEO: Cyklista Evenepoel se při závodě zřítil z mostu. Podle italských médií zůstal při vědomí

Chvíle hrůzy prožil v závěru závodu Kolem Lombardie belgický cyklista Remco Evenepoel. Stájový kolega Zdeňka Štybara z týmu Deceuninck–Quick-Step nezvládl sjezd, narazil do zídky a přepadl z mostu do stráně. Podle italských médií měl být dvacetiletý jezdec po pádu při vědomí, ale byl přepraven do místní nemocnice.

Como (Itálie) 18:02 15. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít