Chtěla bych medaili, netají ambice před Baku judistka Zachová. Krpálek i Klammert turnaj vynechají

Judistka Renata Zachová je aktuálně českou jedničkou ve světovém žebříčku. Je dokonce výš než Lukáš Krpálek - a je blízko účasti na olympijských hrách.

„Jako vždy, když jedu na nějaký turnaj, chci dosáhnout toho nejlepšího umístění. Chtěla bych medaili, moc bych si ji přála, ale byla bych spokojená i s finále,“ říká sebevědomě třiadvacetiletá judistka z Olomouce Renata Zachová.

V hmotnostní kategorii do 63 kilogramů udělala za poslední dobu obrovský výkonnostní skok. Na mistrovství světa i nedávném turnaji Masters obsadila páté místo.

Posunu do nejužší světové špičky odpovídá i příprava české judistky. Už zdaleka neobjíždí co nejvíce turnajů. Vybírá si ty nejlépe bodované a na ty se cíleně připravuje, stejně jako na ten, který se koná o víkendu v Ázerbájdžánském Baku.

„Od posledního turnaje Masters jsme se připravovali doma, pak jsme absolvovali desetidenní tréninkové kemp v Rogle s Kosovem. Bylo to spíš kondiční, hodně Uchi komi, Nagi komi, Randori moc nebylo, jen občas. Já doufám, že jsem v té nejlepší formě na Baku,“ věří Renata Zachová.

Uchi komi a Nagi komi jsou tréninky nástupů do jednotlivých technik s rotací těla, respektive bez ní, randori je pak zápas, který nekončí úspěšných chvatem, ale judisté se perou do vypršení časového limitu a to opakovaně.

Olympijská jistota

V olympijském žebříčku má pevnou pozici na postup do Paříže. Ještě upevnit si jí může pouze v případě minimálně pátého místa. Ale tím, že má už teď dost bodů, nemusí se upínat k jednomu turnaji a dostávat sama sebe pod tlak.

„Ta cesta k olympiádě je ještě dlouhá, je tam hodně závodů, doufám, že i hodně zápasů a věřím, že to určitě někde cinkne. Není to ale takové, že by mě to svazovalo,“ říká Renata Zachová. Spolu s ní se na grandslamu v Baku představí ještě Adam Kopecký.

Lukáš Krpálek i David Klammert turnaj po dlouhém a náročném soustředění v Japonsku vynechají.