Zlaté časy českého juda? Krpálek se raduje z úspěchu mladších kolegů

Renata Zachová potvrdila bronzem formu z předchozí sezony. Rodačka z Českých Budějovic získala v kategorii do 63 kilogramů čtvrtou medaili v kariéře. Vůbec první cenný kov na Grand prix získal Chusniddin Karimov.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy z Grand prix v Linci

„Po tom, co získal český pas, tak cítil velkou zodpovědnost a chtěl se ukázat a šel do toho. Možná až moc. Vždycky jsme věděli, že je v něm obrovský potenciál. Teď z něj spadla nervozita, takhle to má vypadat,“ říká na adresu rodáka z Uzbekistánu trenér Petr Lacina.

10:21 Lacina o judistech: Klammert jako judista dozrál, Zachová je nadřená a Krpálek má psychiku šampiona Číst článek

Úspěch Karimova i Renaty Zachové pro někoho možná paradoxně motivuje i Lukáše Krpálka. „Je to krásný. Jsem rád, že v tom nejsem sám a i Renča s Karim ty medaile vybojovali. To mě motivuje v tom, abych pokračoval a stále se snažil být třeba i motivací pro ostatní. Aby do toho dali maximum a také si sáhli na medaili,“ sdělil po úspěšném turnaji Radiožurnálu dvojnásobný olympijský vítěz Krpálek.

To, co říká Lukáš Krpálek, ale působí nejen na Zachovou s Karimovem, ale i další nastupující generaci českých judistů: Adama Kopeckého, Jana Svobodu nebo na Davida Dudyho, pro kterého bylo Grand prix v Linci prvním velkým turnajem.

„Ráno jsem si říkal, že je to splněný dětský sen. Jsem v jedné rozcvičovně s mým největším idolem. To je skvělá motivace,“ říká David Dudy, další z nadějí českého juda.

Ten z Lince bohužel odjíždí bez cenného kovu. Hladce prošel prvním kolem, jenže následně prohrál s pozdějším vítězem kategorie do 100 kilogramů Moralesem z Kuby. I on ale naznačil, že české judo se blízké budoucnosti může dočkat na turnajů více než úctyhodných tří medailí.