‚Až se mi z toho zasekal mobil.‘ Judistka Zachová se po zisku zlaté medaile gratulací ani nedopočítala

„Hned jak jsem vyhrála, tak jsem si to uvědomila. Ten výsledek je strašně hezký a jsem za něj moc ráda,“ usmívala se v rozhovoru pro Radiožurnál Sport čerstvá vítězka evropského šampionátu zachová.

„Gratulací přišlo opravdu hodně, až se mi z toho zasekal mobil. To, že Krpoš je tak pokorný a píše nám všem, když udělám úspěch. Od něj si to vždy pamatuji. Všichni, co mi napsali, tak jsem za ně moc ráda, že si vzpomněli a udělali si čas na to mi napsat,“ zmínila Zachová i gratulaci od dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka.

Zachovou čeká ještě mistrovství světa a následně olympijské hry. V žebříčku má totiž takovou pozici, že její účast v Paříži je téměř stoprocentní.

„Počkám, až to bude na papíře, ale už jsem uprostřed lidí, kteří postupují na olympiádu, takže to bude jisté,“ upozorňuje třiadvacetiletá rodačka z Českých Budějovic.

Renata Zachová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ambice na letošní sezonu má pochopitelně vysoké, protože by ráda potvrdila úspěch z mistrovství Evropy.

„Když jedu na závody tak říkám, že bych se chtěla prát co nejlépe a alespoň o medaili. To si dávám pokaždé a je jedno, jak důležité závody to jsou. Prát se na mistrovství světa a na olympiádě o medaili by bylo určitě krásné. Vyhrát ji, to by bylo ještě hezčí,“ přeje si Zachová.

Podle české judistky je konkurence na evropském šampionátu srovnatelná s tím, co ji bude čekat na hrách v Paříži.

„Myslím, že v kategorii do 63 kilogramů je Evropa na vysoké úrovni. Co se týče ostatních zemí, tak je tam už jen Japonsko. Pak je tam ještě jedna Kanaďanka. Evropa je určitě nejsilnější,“ říká Renata Zachová, první česká vítězka mistrovství Evropy v judu.