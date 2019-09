Pádlování na kajaku a střelba míčem na branku. V Praze se už pošesté koná exhibice Riverside Cross

Je to spíš dovádění pro pobavení než sport, ale už se z něj stává tradice. Jako pozvánku na víkendový Světový pohár pořádají vodní slalomáři už pošesté akci nazvanou Riverside Cross. Na pražské náplavce u železničního mostu začne v úterý v 15 hodin. Praha 12:41 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prague Riverside Cross na pražské náplavce a slovinský kanoista Luka Božič (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Sjet z třímetrové rampy, obkroužit pět slalomových branek, zaparkovat u pontonu se stejným počtem terčů a za každý minutý udělat jednu otočku kolem své osy – buď eskymáckou pod hladinou, nebo obyčejnou kolem dokola na vodě.

To byl v minulých pěti letech nevšední úkol vodních slalomářů včetně těch největších českých i světových hvězd jako sedminásobné mistryně světa a olympijské medailistky Australanky Jessicy Foxové.

„Je to skvělá akce s perfektní atmosférou. Střílet z lodi není nic snadného, voda s vámi hýbe, takže nemáte stabilní polohu. Je to těžké, ale zábavné,“ řekla Radiožurnálu v předchozím ročníku exhibice Australanka.

Kanoisty i kajakáře povzbuzovaly z náplavky stovky fanoušků.

„Mám rád shooting sports… střelbu. Také mám rád water sports… vodní sporty. Jsem z Ameriky, ze státu Indiana a na Karlově Univerzitě se učím češtinu,“ popisoval americký fanoušek.

Místo laserové pušky obyčejný míček

Pokud je stále v Praze a slyšel, co se v úterý chystá, možná bude zklamaný. Už se totiž nebude střílet laserovou puškou na terče, ale míčem na speciální branku.

„Jednoduše jsme chtěli program trošičku oživit a nějakým způsobem ho změnit. V minulosti jsme také měli problémy technického rázu, kdy jedna laserová puška nefungovala tak, jak bychom si představovali. Prostředí u vody logicky není ideální,“ vysvětluje jeden z organizátorů a zároveň závodníků Vavřinec Hradilek.

Těší se i další z elitních vodních slalomářů, letošní mistr Evropy a vítěz posledního závodu Světového poháru Vít Přindiš: „Doufám, že to naláká co nejvíce fanoušků, uvidí největší světová esa vodního slalomu předvádět se, užívat si to, že nejsme v závodním módu a bavíme se.“

Snad to bude znovu bavit i fanoušky, na náplavce se budou mít na co dívat v úterý od 15 hodin.

