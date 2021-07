Na Tour závodil s muži, teď je ženou. Transgender sportovkyně na olympiádě výhodu nemá, myslí si

Když zadáte do vyhledavače jméno Robert Millar, v odkazech na vás jako první vyskočí jméno Philippa Yorková. Není to chyba, jde opravdu o jednu a tu stejnou osobu.

Millar byl na přelomu 80. a 90. let minulého století obávaným vrchařem, který v roce 1984 obsadil konečné čtvrté místo celkové klasifikace Tour a na pódiu pak hrdě stál v puntíkatém dresu pro nejlepšího vrchaře.

Robert Millar se v roce 1984 stal prvním britským cyklistou, který vyhrál soutěž pro nejlepšího vrchaře Tour:

Robert Millar became the first British rider to win a Tour de France classification in 1984 when he won the King of the Mountains jersey. pic.twitter.com/MpUCh63C4Y — The World of Cycling (@twocGAME) July 1, 2021

Kromě toho se stal vůbec prvním profesionálním cyklistou, který si změnil pohlaví na ženu. To však otevřeně přiznal až v roce 2017.

V rozhovoru pro iROZHLAS.cz Yorková přiznává, že v době, kdy ji cyklistika živila, nahlížela veřejnost na homosexuály podobně, tak jako v dnešní době na osoby, které si nechaly změnit pohlaví.

Jak se vám líbí letošní ročník Tour a kdo podle vás doveze žlutý dres až do Paříže?

Byla velmi zajímavá už od prvního týdne, když si Juliane Alaphilippe a Mathieu Van der Poel připsali etapová vítězství. Tady v Anglii ale teď hodně sledujeme Marka Cavendishe, protože vyhrává. Ještě před startem Tour byli velkými favority Primož Roglič a Tadej Pogačar, ale když Primož předčasně odstoupil, tak to bude Tadej, který je o úroveň výš nad všemi ostatními. Myslím, že letošní ročník vyhraje. (rozhovor vznikal v průběhu minulého týdne - pozn. red.).

Co stojí za úspěchem slovinských cyklistů, kterým se v posledních letech tolik daří?

Každou chvíli se závodníci z menších zemí pohybují na špici, tak jako jsme to v minulosti ta mé éry viděli třeba u Seana Kellyho a Stephena Roche z Irska. Teď tu máme Rogliče a Pogačara, kteří dokazují to samé. Já osobně doufám, že právě takové úspěchy budou inspirací pro další závodníky z menších zemí, aby se stali těmi nejlepšími.

Na olympiádě to ale bude jiné. Už teď víme, že tam bude chybět Slovák Peter Sagan. Koho tipujete, že by mohl ovládnout trať v Tokiu?

Ano, bude to asi někdo, jako je Sagan. Třeba Alberto Bettiol a nebo Remco Evenepoel. Takové jednodenní závody jsou hodně o taktice, takže zvítězí ten, kdo bude dobře spolupracovat v národním týmu.

Když opustíme cyklistiku, tak letošní olympijské hry budou první v historii, kterých se zúčastní transgender sportovkyně. Vzpěračka Laurel Hubbardová se kvalifikovala minulý měsíc a mnoho jejich soupeřek tvrdí, že je zvýhodněná svoji mužskou minulostí. Myslíte si, že je to fér vůči ženám, se kterými bude soupeřit?

To není otázka, jestli je to fér, ona splnila kvalifikační kritéria a tak může soutěžit. Vím o tom, že se hodně mluví o hladině testosteronu a mužské výhodě, ale Mezinárodní olympijský výbor stanovil pravidla tak, aby byla spravedlivá pro všechny. Jak jsem pochopila, ona má šanci medaili vyhrát, ale neznamená to, že se tak stane.

Vy jste byla v minulosti úspěšná v cyklistice, ale v té době bylo asi mnohem složitější bavit se o otázce sexuality. Jak jste se tehdy vyrovnávala s ryze mužským sportovním prostředím ve světě cyklistiky a kdy přesně jste se rozhodla, že změníte svůj život?

Když jsem se rozhodla a začala má změna pohlaví, bylo to hodně jiné, než teď. Hodně věcí se od té doby změnilo a lidé jsou dnes mnohem více informovaní v genderových otázkách, jako jsou vztahy mezi stejným pohlavím. Když jsem se pak vrátila k cyklistice, bylo to už v pohodě.

Robert Millar v roce 2000. | Zdroj: Profimedia

Co byla první věc, co jste udělala po změně pohlaví?

No, první věc byla asi to, že jsme si uvědomila, že teď, když jsem ukončila svůj medicínský přechod, tak je konečně čas na to, abych si užívala život jako žena.

Myslíte si, že by trasngeder sportovci měli soutěžit s ostatními a nebo by měli mít vlastní olympijské hry?

To je hloupost. Lidé chtějí zapadnout do života, který měli mít. Cílem není povyšovat se nad ostatními a nebo ubližovat prostředí, do kterého přechází.

Co byste vzkázala lidem, kteří vnímají transgender osoby negativně a nadávají jim? Protože podobně se na jejich adresu nedávno vyjádřil prezident Miloš Zeman.

Stejné věci říkali lidé o homosexuálech před třiceti lety a dnes už všichni vědí, že homosexuálové nejsou pro nikoho hrozbou, neničí společnost a ani nejsou nebezpečím pro rodinný život. Myšlenka, že transgender osoby jsou hrozbou pro společnost nemá absolutně žádnou váhu. Jediné, co chceme, je žít a být užiteční, tak jako si přeje být užitečný každý.

Philippa Yorková. | Zdroj: Reuters