Rodinná kolová. Na legendární bratry Pospíšilovi v české reprezentaci navazují otec a syn Hrdličkovi

Když se řekne kolová, možná si stále vybavujeme hlavně legendární bratry Jana a Jindřicha Pospíšilovi, dvacetinásobné mistry světa. I na letošním šampionátu reprezentoval Českou republiku příbuzenský pár. Poprvé v historii se totiž turnaje zúčastnil otec a syn v jednom týmu. Dvojice Jiří Hrdlička starší a Jiří Hrdlička mladší si domů přivezla čtvrté místo. Letovice 20:03 2. prosince 2017

Vůdčí roli v týmu Hrdličků má pochopitelně otec. A svého syna nešetří.

„Přísný jsem. Kdyby ně mě můj otec na tréninku tolik řval, tak bych už dávno nehrál. Takže se divím, že to vydrží, ale to záleží asi na povaze. Od někoho jiného by to samozřejmě asi nebral, ale ode mě musí,“ říká Jiří Hrdlička starší. Podle syna to ale prý tak hrozné není.

„Bylo to tak na trénincích, ale potom přišel turnaj, kde mě naopak podporoval. Na tréninku je to prostě třeba, aby se člověk posunul dál. Musí snášet takovou kritiku,“ kontruje Jiří Hrdlička mladší.

„To, co natrénuje na tréninku, pak může předvést na turnaji. Tam už je zbytečné křičet, protože tam už se to nezmění. Na tom tréninku záleží na každém, jak se k tomu postaví a co si z toho vezme,“ říká zase otec.

Svým způsobem výhoda tak může být, že Hrdlička otec nežije se svou původní rodinou. Tréninky tak se synem neprobírá třeba u jídla.

„Vidíme se dvakrát třikrát týdně na tréninku, kde mu akorát nadávám a jinak se moc nevidíme. Ale samozřejmě spolu denně komunikujeme,“ vysvětluje své metody v roli otce trenéra čtyřiačtyřicetiletý Hrdlička starší. Jeho spojení s jedenadvacetiletým synem byla tak trochu z nouze ctnost.

„Vzniklo to tak, že se můj spoluhráč zranil a z toho vyplynulo, že jediný útočník, který poctivě trénoval, byl syn. Takže proto jsme to museli dát dohromady,“ doplňuje Hrdlička starší.

Hrát spolu můžou díky tomu, že Hrdlička mladší nešel v otcových šlépějích tak důkladně, aby se stal po jeho vzoru brankářem. Ani o tom neuvažoval.

„Určitě ne. Já jsem se toho balónu odmalička bál, takže to je daný. Když člověk poprvé přijde na kolo, tak hned po prvním tréninku ví, jestli bude brankář nebo útočník. Pro mě byla jasná volba, že budu útočník a že budu jezdit,“ vysvětluje syn.

Mistrovství světa v rakouském Dornbirnu bylo pro rodinný tandem třetím společným velkým turnaje v této sezoně a tedy i v životě. Zkušenější Hrdlička má doma i dvě zlata ze světových šampionátů, letošního čtvrtého místa si přesto váží.

„V Česku je zažité, že Pospíšilové byli dvacetkrát mistři světa, takže tady pořád musí být zlatá medaile nebo jakákoliv jiná. Samozřejmě jsme se snažili skončit co nejlépe a to, že nebyla medaile, mi vůbec nevadí, protože si myslím, že jsme nehráli vůbec špatně,“ dodává Hrdlička starší.

Je přitom možné, že dvojice Jiří Hrdlička Jiří Hrdlička se na světovém šampionátu objevila poprvé a naposledy. Oba se plánují vrátit ke svým tradičním spoluhráčům.

