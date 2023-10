Roglič změnil dres, po odchodu z Jumbo-Visma bude jezdit za cyklistický tým Bora

Trojnásobný vítěz Vuelty i letošního Gira d'Italia Primož Roglič po odchodu z Jumbo-Visma bude závodit za německou stáj Bora-hansgrohe. Třiatřicetiletý slovinský cyklista podepsal smlouvu na dva roky a pokusí se v nových barvách vybojovat kýžený triumf na Tour de France. O Rogličově příchodu informoval média šéf týmu Ralph Denk. Mnichov 12:34 6. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primož Roglič ještě v dresu Jumbo-Visma | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

„Po Peteru Saganovi je to další milník. Může nám hodně pomoci a je to přesně to, co nám chybělo. I doteď jsme byli dobří, ale kousek nám vždycky scházel,“ řekl Denk s připomínkou slovenského mistra světa Sagana, jenž za Boru jezdil v letech 2017 až 2021.

Roglič oznámil odchod z nabité sestavy Jumbo-Visma po sedmi letech před týdnem. Naposledy její dres bude hájit v sobotním monumentu Kolem Lombardie.

Vueltu vyhrál třikrát za sebou do předloňska, v roce 2021 dominoval i olympijské časovce v Tokiu. V roce 2020 měl Roglič blízko k triumfu také na Tour de France, ale v závěrečné horské časovce jej předstihl krajan Tadej Pogačar. Další dva ročníky bývalý skokan na lyžích kvůli zraněním nedokončil.