Roglič stáhl výhrou v osmé etapě Vuelty vedení O'Connora. Vacek a Bittner pomáhali lídrům

❤️ Despite losing time in the finish, Ben O'Connor is still the leader of #LaVuelta24 after today.



Pese a perder tiempo en meta hoy Ben O'Connor sigue siendo el líder de La Vuelta.#LaVuelta24 @sprintcycling #CarrefourConLaVuelta @CarrefourES pic.twitter.com/vZeNrncPZ2