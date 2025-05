Bronzový olympionik za usmrcení manželky za mříže nemusí. Bývalý cyklista Dennis vyvázl s podmínkou

Čtyřiatřicetiletý Dennis po hádce srazil svou manželku předloni 30. prosince autem před jejich domem. Někdejší cyklistka utrpěla vážná zranění, kterým v nemocnici v Adelaide podlehla. Dennis byl zatčen a později propuštěn na kauci.

Dvojnásobný mistr světa v časovce po dohodě s vyšetřovateli přiznal vinu a místo ze zavinění manželčiny smrti byl obviněn z méně závažného činu „na bázi nedbalosti“.

V maximální výši mu hrozilo až sedmileté vězení, ale nakonec odešel s podmínkou a pětiletým zákazem řízení.

Dennis ukončil kariéru před dvěma lety. Na kontě má také olympijský bronz v časovce a etapová vítězství na všech všech třech Grand Tour. S Hoskinsovou, která reprezentovala Austrálii na olympiádách v letech 2012 a 2016, byli manželé od roku 2018 a měli dvě děti.

Champion cyclist Rohan Dennis will not spend a day behind bars over the crash that claimed the life of his wife Melissa Hoskins. 14 months after the tragic incident outside their family home, he walked from court with a suspended sentence. https://t.co/7roVGjpONs @deewilliams7 pic.twitter.com/LpECEepNTE