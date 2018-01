Rok 2018 nabídne mnoho výročí. Turnaj století v Naganu, čtyři zlaté medaile Věry Čáslavské i skok Jiřího Rašky

Letošní rok končí osmičkou a právě tahle číslovka svítila na konci letopočtu i v době, kdy čeští či českoslovenští sportovci dosáhli na velké úspěchy. Už v únoru oslavíme například 20 let od olympijského triumfu českých hokejistů na olympijských hrách v Naganu. Nagano 13:54 1. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavící hokejisté v Naganu | Foto: Česká televize

„Bylo to skvělé, ale vůbec jsem nad tím až do konce zápasu nepřemýšlel, protože v hokeji jeden gól nic neznamená. Bylo jedno, kdo ten gól dá, my jsme měli manšaft, ve kterém nikdo nehrál sobecky. Když vyhrajete turnaj, na kterém jsou všichni nejlepší hráči, tak je to neuvěřitelně krásné, co víc můžete chtít?“ vyprávěl Radiožurnálu střelec vítězného gólu Petr Svoboda.

Triumf českých hokejistů v Naganu je jedním z největších sportovních úspěchů od rozdělení federace, ale v letošním roce si budeme připomínat i vítězství mnohem starší.

Například v roce 1928 získal na Hrách v Amsterdamu František Ventura jedinou olympijskou medaili pro naši zemi v jezdectví, a to hned zlatou.

Nevěřící Raška

Nejcennějších kovů přivezli sportovci z olympijských her v letech s osmičkou na konci celkem dvacet. Jednu z nich vybojoval před padesáti lety Jiří Raška, což bylo vůbec poprvé, co český sportovec na zimních olympijských hrách vystoupal na stupínek nejvyšší.

„Já tomu celkem nějak ještě nevěřím. Přišlo to tak nějak znenadání a člověk je z toho celý vedle, ale jestli je to opravdu tak, v tom případě mám velkou radost,“ nevěřil Raška ještě pár minut po závodu v Grenoblu tomu, čeho dosáhl.

Bojovnice Čáslavská

O půl roku později odjeli českoslovenští sportovci na letní hry do Mexika, kde vybojovali celkem třináct medailí, z toho sedm zlatých.

Letos si tak připomeneme i padesát let od triumfu výškařky Miloslavy Rezkové, provdané Hübnerové, skokanky do vody Mileny Duchkové, střelce Jana Kůrky a hlavně od zisku čtyř zlatých medailí gymnastky Věry Čáslavské.

„Toto byl velký závod nervů. Já jsem opravdu ve svém životě nezažila horší závod. Když jsem nastupovala na poslední nářadí, tak jsem si říkala, že když jsem to vybojovala až sem, tak už to poslední nářadí musím dobojovat,“ svěřila se Věra Čáslavská po vítězném osmiboji, ve kterém opravdu zabojovala a na dálku do okupovaného Československa poslala alespoň trochu radosti.