Krásné modřiny jako trofej. Český roller derby tým míří poprvé na mistrovství světa

Ženy v chráničích a síťovaných silonkách, které se ladně pohybují po hřišti na trekových bruslích, ale i pády, před kterými člověk zavírá oči. To je roller derby - ženský kontaktní sport, který si v posledních letech našel oblibu také mezi Čechy. Poprvé v historii vyráží český tým na mistrovství světa, které se v roce 2018 koná v anglickém Manchesteru. Server iROZHLAS.cz sledoval reprezentační trénink. Reportáž Praha 10:00 1. prosince 2017

Na palubovce tělocvičny v pražských Letňanech je nalepovací páskou vyznačena dráha, která snad rozměry může připomínat ovál na short-track. V ní bojují dívky na dvouřadových kolečkových bruslích. Na první pohled náhodná série srážek, soubojů a přejezdů dostává po chvíli smysl, právě totiž sledujeme trénink české reprezentace, chcete-li „národního ženstva“, v roller derby.

Nejvýraznějšími hráčkami obou týmů na ploše jsou ty s hvězdou na helmě, takzvané jammerky. Jejich úkolem je dostat se přes soupeřky – blockerky. Ty se jim snaží v předjetí zabránit, zároveň ale pomáhají své jammerce předjet hráčky soupeře. Za každé takové předjetí získávají bod.

Fotogalerie (9)



„Na hřišti se děje strašně moc věcí najednou a člověk konstantně přemýšlí, co má udělat. Kolikrát to není hra, kdo je silnější, ale kdo líp reaguje, umí se přizpůsobit a oblbnout protihráče,“ vysvětluje Lenka Křenková s jammerskou hvězdou na helmě.

Pravidla jsou kvůli bezpečnosti hráček a variabilitě hry tak důkladná, že na ně při zápasech dohlíží až osm rozhodčích. I tak ale není nouze o pády, ty k roller derby patří, stejně jako modřiny. „Když jsou fakt hezké, ukazujeme si je a závidíme si je navzájem. Mně se ale bohužel moc nedělají, tak vždycky koukám, jak mají holky ty krásné fialové,“ posteskne si.

Inspirace z filmového plátna

Na otázku, jak se hráčky k netradičnímu sportu dostaly, skoro všechny odpovídají stejně. Tou největší inspirací byl totiž režisérský debut Drew Barrymorové.

„K roller derby jsem se dostala asi jako 90 procent ostatních hráček, viděla jsem film Vyfič. V té době jsem studovala v Olomouci a tam se nehrálo,“ vzpomíná Zuzka alias Little Meh-Maid, která je dnes součástí berlínského Bear City a na víkend přijela do Prahy, aby mohla trénovat s národním týmem.

Pravidla roller derby Na oválném hřišti proti sobě nastupují dva týmy po pěti hráčkách. Čtyři v roli blockerek, jedna jako jammerka. Blockerky útočí i brání. Tělem blokují cestu jammerce soupeře a zároveň ji uvolňují té své. Jammerka od druhého průjezdu skrz klubko blockerek sbírá body, za každou předjetou soupeřku je jeden.



Zápas trvá 60 minut a je rozdělen do až dvouminutových „jamů“. Po každém z nich je kráká pauza, během které může vyměnit blockerky i jammerku. Tým, který má po hodině více bodů, vyhrál.

Roller derby vzniklo ve Spojených státech už ve 30. letech. Na samém začátku šlo ale spíš o show bojujících a výstředně oblečených žen a dívek. S novým tisíciletím se ale roller derby čím dál častěji skloňuje ve spojitosti se sportem více než pouhou exhibicí. Světová organizace vznikla v roce 2004 a o sedm let později se konalo první mistrovství světa. V tu dobu pomalu vznikal první tým i v Česku.

„V Praze jsou nyní dva týmy, Prague City Roller Derby a Hard Breaking Dolls, nově teď mají hráčky tým v Brně,“ vysvětluje Jaroslav Kafka, šéf nedávno vzniklé České asociace roller derby, kterému typický účes překrývá na zádech přezdívku Dread Vader.

Na mistrovství do Manchesteru

Právě kolem pražské komunity roller derby vznikl také nápad zúčastnit se mistrovství světa v britském Manchesteru, které se bude konat na začátku roku 2018. „Celé jsme to zoficiálnili založením svazu, který do té doby v Česku neexistoval,“ dodává Dread Vader.

Češky se sice přihlásily poprvé, na severozápadě Anglie ale nebudou jediným nováčkovským týmem. Těch se v Manchesteru představí hned několik. Českou reprezentaci trenéři sestavili na jaře letošního roku na základě speciálního výběru.

Stačil šikovný manévr a bílá jammerka se za pomoci spoluhráčky dostala přes tři černé. | Foto: Jan Hutter | Zdroj: Czech Roller Derby Team

Z hráček roller derby působících v Česku jich mělo reprezentační ambice 23, vybrat 20členný tým pro mistrovství měl proto trenérský tým lehčí, než tomu bylo u světových velmocí se stovkami týmů. Touhu předvést, co umí, mají ale stejnou.

K běžným ligovým tréninkům tak pro více než dvě desítky hráček přibyly i ty reprezentační. Národní tým se schází každý měsíc, některé hráčky kvůli tréninkům létají do Prahy dokonce z ciziny. „Máme hráčky z Anglie, Vídně nebo třeba Německa,“ doplňuje trenér Kafka.

Potencionální soupeřka a trenérka

Zástupce z ciziny má přitom tým i v řadách trenérů. Češky totiž trénuje i jejich potencionální soupeřka a reprezentantka portugalského týmu Jay. „Přestěhovala jsem se do Česka kvůli studiím, a jelikož jsem derby dělala už asi šest let za národní tým doma v Portugalsku, rozhodla jsem se začít trénovat s Prague City Roller Derby,“ vysvětluje a záhy s úsměvem dodává: „Když se holky rozhodly, že chtějí do Manchesteru, požádaly mě o pomoc s náborem a dalšími věcmi. Nikdy jsem nechtěla být trenérem, ale trvaly na tom, a tak jsem se nakonec rozhodla pomoct.“

Na mistrovství se ale představí v barvách portugalského týmu, a tak na funkci trenérky ještě před mistrovstvím rezignuje. „Už víme, s kým hrajeme první dvě hry, a týmy proti sobě nepůjdou, neměl by to být tedy aspoň ze začátku problém, pak se uvidí. Nešlo by to skloubit tak jako tak a nebylo by to fér hlavně vůči českému týmu,“ vysvětluje Jay s tím, že už po pár měsících je na českých hráčkách vidět velký posun.

Podívejte se na video o pravidlech roller derby:

Není trénink jako trénink

Zatímco se na ligových trénincích hráčky soustředí především na fyzičku, rutinní cviky a zlepšování techniky, u reprezentačních tréninků pilují především taktiku a herní situace. Mimo to však jednotlivé hráčky zastávají také různé funkce spojené s organizací výpravy.

České týmy roller derby Prague City Roller Derby – Praha



Hard Breaking Dolls – Praha



Roller Derby Brno – Freakshow – Brno

Jammerka Křenková třeba koordinuje český tým s organizátory v Manchesteru. Kvůli nim také nechá svou přezdívku „L)))“, kterou nosí na ligovém dresu, doma a Českou republiku bude reprezentovat pod svým vlastním jménem. „Říkala jsem si, že nikde jinde nebudu mít dres nároďáku, zároveň se hrozně těším, jak budou vyslovovat Ř,“ popisuje, zatímco si upravuje kožené brusle a vyráží zpět na hřiště mezi své spoluhráčky.

Ne všechny hráčky se však rozhodly pro svá vlastní jména, některé proto budou v Manchesteru hrát pod svými obvyklými přezdívkami.

„Moje přezdívka je Semtex, protože jsem docela cholerik a je mi blízká tematika vojenství a je to taky český výrobek, takže se tam projevilo i nějaké vlastenectví,“ usmívá se Míša v krátkém povídání mezi částmi tréninku.

Krásné růže s trny

Spolu s ní se hřištěm pak projíždí třeba Princess Chaoss, Tricky Niki, Barbarella nebo Ladis Masterpiece. Právě ta stojí také za designem národních dresů, které se až doposud schovávaly v zavřené krabici u zdi tělocvičny. Jejich design spojuje tvrdost derby s půvabem i českým a moravským folklorem, který nenápadně prolíná punková kultura a symbolika ženství.

Národní dres českého týmu, kombinace derby a folkloru | Foto: Czech Roller Derby Team

„Chtěla jsem, aby na dresech bylo něco, co znázorňuje Česko. Je to silně inspirované klasickým folklorem. Je tam třeba moravská růže, ale má trny, protože jsme krásné růže, ale pícháme,“ popisuje Ladis Masterpiece.

Kromě toho, jak budou vypadat jejich dresy, ale tým teď řeší také finance potřebné k tomu, aby se mistrovství mohl zúčastnit. Členové výpravy si všechny výdaje zatím hradí sami, sponzorů je u malého a v Česku mladého sportu málo, pomoc proto hráčky hledají v řadách svých fanoušků skrze crowdfundingové kampaně.

Všechny členy týmu ale především spojuje nadšení a odhodlanost přivézt si z Manchesteru co nejvíc zážitků a zkušeností. „Pro Čechy to znamená první rok. Už to se zorganizovat a vyjet tam pro nás bude velká satisfakce,“ uzavírá trenér Kafka.