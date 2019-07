Salto, pád a minutová ztráta. ‚Naštěstí jen spálená kůže, nic hlubokého,‘ popisuje následky Kreuziger

Před autobus stáje Dimension Data přijel Roman Kreuziger o chvíli později než ostatní, s odřeným loktem, kolenem a bokem. „Není to ideální,“ zhodnotil pro Radiožurnál své aktuální pocity. Pár kilometrů před cílem mu ale bylo ještě hůř.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Roman Kreuziger se na Tour de France proletěl a udělal nedobrovolné salto. S českým cyklistou natáčel reportér Radiožurnálu František Kuna

„Bylo hrozně těžké se vrátit zpátky, také se to nepovedlo. Nebyla to úplně vhodná chvíle – ve sjezdu sedm nebo osm kilometrů před cílem. Ještě bych to ustál, ale někdo do mě zezadu skočil, takže jsem udělal salto. Naštěstí to ale vypadá, že je to jen spálená kůže a není to nic hlubokého,“ popsal český jezdec.

Poté, co se Kreuziger oklepal z lehkého salta, potřeboval nejen nové kolo, ale také dotáhnout se na peloton. S bicyklem pomohl tým, i když to bylo řešení dost narychlo, s ostatním pak i soupeři.

V 16. etapě Tour de France Kreuziger po pádu ztratil. Vyhrál Australan Ewan, dál vede Alaphilippe Číst článek

„Naštěstí mám v pelotonu spoustu kamarádů z minulých let, takže bylo pár lidí, kteří mi pomohli, plus (týmový kolega – pozn. red.) Ben King. Bylo to hodně hektické, bylo špatně rozumět, co se děje,“ popisuje Kreuziger.

V cíli s jiným číslem

„Steve Cummings mi dal svoje kolo, a i když to nebylo úplně ideální, tak to bylo v ten okamžik nejrychlejší řešení,“ vysvětluje Roman Kreuziger, proč přijel do cíle na kole s jiným startovním číslem.

Z penisů motýli, sovy i kola. Pořadatelé Tour de France přemalovávají nevhodné obrázky na trati Číst článek

Zatímco jeho číslo je 206, týmovému kolegovi Cummingsovi patří 203.

I když Kreuziger ztratil v rovinaté etapě další minutu a je trochu odřený, dokáže pochopit, že se něco takového může stát.

„Bylo to ve velké rychlosti. Po dni volna byli jezdci čerství, sprinteři věděli, že mají poslední šanci před Paříží, takže toho chtěli maximálně využít,“ uzavřel Kreuziger.

Teď už ale Tour de France začne čím dál víc opět zajímat vrchaře, kteří budou moci zaútočit v alpských kopcích. Roman Kreuziger je jeden z nich a už třeba ve středu může vylepšit své průběžné 14. místo celkového pořadí při kopcovité etapě s cílem v Provence ve městě Gap.