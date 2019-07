‚Ve sprinterských etapách je naším cílem neztratit.‘ Kreuzigerův tým zatím taktiku na Tour nemění

Dlouho to vypadalo, že do žlutého trikotu půjde někdo ze stáje, kde jezdí i úřadující vítěz Tour de France Geraint Thomas. Nakonec ale přiletěl do cíle týmové časovky v Bruselu se svojí partou Mike Teunissen a ve vedení závodu zůstal.

