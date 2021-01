Tour de France byla pro celou sezonu klíčová, říká Kreuziger po nezvyklém cyklistickém roce

Silniční cyklistika zvládla loňský rok narušený koronavirem ještě docela dobře. Jako jeden z mála sportů měla téměř všechny hlavní vrcholy sezony, problémy jí ale způsobil úbytek sponzorů. Cyklista Roman Kreuziger v novém díle Olympijského podcastu mluvil mimo jiné o tom, že klíčem k relativně úspěšné sezoně byla Tour de France. Slavný závod, který loni jel, byl podle něj naprosto precizně zorganizovaný. Praha 14:05 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Roman Kreuziger | Zdroj: Profimedia

„Během závodu jsem se cítil naprosto bezpečně. Ve Francii bylo v tom období bezpečnější jet Tour de France, být součástí závodu, než jít někam do obchodu na nákup,“ řekl v Olympijském podcastu k protikoronavirovým opatřením Roman Kreuziger.

Bylo pro celou cyklistiku skutečně tak důležité odjet letos navzdory všem komplikacím Tour de France?

„Určitě. Pokud by se nejela Tour, tak by to bylo zásadní pro spoustu partnerů, kteří by z cyklistiky odešli. Navíc nám to ukázalo směr, jak dělat ty ‚bubliny‘ a jak odjet i následující závody,“ vysvětlil český cyklista.

Roman Kreuziger mluvil nejen o tom, jak prožil nezvyklou sezonu, ale i o olympijských hrách nebo budoucnosti české cyklistiky. Podcast je k poslechu například na webu Radiozurnal.cz, na audioportálu Můj rozhlas nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích.