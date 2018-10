Roman Kreuziger změnil před další sezonou stáj, rád by jel Tour de France

Až budou organizátoři Tour de France odhalovat během videoprojekce trasu příštího ročníku, bude to Romana Kreuzigera zajímat víc než naposled. To je jedna změna mezi sezonou minulou a tou nadcházející.

Konec v Mitchelton-Scott. Roman Kreuziger odchází do Dimension Data, měl by být lídrem Číst článek

Co bude také jinak, je jeho dres. Michelton Scott vymění za Dimenson Data. Kromě zkušeností zaujal nového zaměstnavatele Kreuziger nejen šlapáním na kole, ale i tím, že právě tenhle pohyb chce víc zpřístupnit jiným.

„Líbilo se mu, když mě přijal, že dávám cyklistice i hodně zpátky. S Petrem Kubiasem jsme se rozhodli založit vlastní akademii Romana Kreuzigera. V té jsem letos měli přes 40 medailí z mistrovství republiky a 16 titulů, z toho spousta z nich byla na dráze. Na první rok to potěší,“ popisuje cyklista, jak pomáhá v Česku

Pokračovat v tom hodlá i dál, ale k tomu mu přibude něco podobného také v jeho novém týmu, jehož dres může sice podle pravidel nosit až od nového roku, ale pomoc jiným cyklistům nijak časově omezená není.

Kola pro Afriku

„To, proč mě vzali, jsou kvality, které odvádím na silnici, a to že mi věří. Pomohlo také to, že jako partneři dávají hodně programu, který pomáhá dětem v Africe, aby líp dostali do škol právě pomocí kol. Na to jsem velmi zvědavý, jak to bude fungovat,“ popisuje český závodník.

„Na soustředí v Kapském městě bychom se měli setkat s nějakými dětmi. Měli bychom jim snad pomáhat stavět kola a předat jim je. Určitě to bude nová zkušenost,“ dodává Kreuziger.

V dresu Dimension Data by mohl mít i staronové v podobě další účasti na Tour de France a i když je na takové přemýšlení hodně brzy, Kreuziger se netají tím, že kromě pomoci se stavěním kol v Africe by se rád postavil na start etap Tour de France. Nejlépe 21krát, to by totiž znamenalo, že v červenci příštího roku dokončí svou devátou Tour v kariéře.