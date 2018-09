Kdyby mi někdo před startem řekl, že budu v desítce, tak bych byl rád. Teď jsem zklamaný, říká Kreuziger

Slovák Peter Sagan v rakouských kopcích další titul mistra světa v silniční cyklistice nepřidal, v cíli byl první španělský vrchař Alejandro Valverde a chvíli po něm dojel po 260 kilometrech nejlepší z českých závodníků. Roman Kreuziger v Innsbrucku obsadil 6. místo. Innsbruck 20:54 30. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Roman Kreuziger v cíli závodu mistrovství světa | Foto: Petr Voves | Zdroj: ČTK

Roman Kreuziger vyhlásil před mistrovstvím, že chce být do desátého místa, což se povedlo. Jak jste spokojený?

V tenhle okamžik zklamání, protože závod byl skvěle rozjetý. Myslím si, že jsme závodili dobře všichni i díky tomu, že jsme tam měli Karla Hníka, který měl poměrně obrovský náskok, myslím si, že pohodlný, a jelo se mu určitě lépe než nám, protože jsme od nájezdového kopce závodili, takže to bylo hodně těžké. Myslím si, že nikdo nečekal takový vývoj, jaký byl, protože takhle dlouhý závod s tolika kopci asi nikdo nepočítal, že se bude závodit od nájezdového kopce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Františka Kuny s českým cyklistou Romanem Kreuzigerem po závodu mistrovství světa v silniční cyklistice, ve kterém skončil šestý.

Takže určitě hodně těžký a myslím si, že možná za pár dní, až se to všechno uleží, tak budu spokojený s tím výsledkem, protože můj cíl byla desítka, což se povedlo. Samozřejmě když tam člověk je, tak pomýšlí výš. Ale Valverde dneska byl neuvěřitelný a ukázal, jaká je třída. Myslím si, že mu bude po Petrovi (Saganovi) ten dres slušet, protože to je závodník, který od února do října závodí a je v popředí.

Šlo to podle plánu, co se týče týmové strategie? Jan Hirt vydržel s vámi, dojel sedmnáctý, dojel také skvěle.

Myslím si, že určitě. Všichni jsme závodili, od těch mladých kluků- (Michael) Kukrle, který měl velkou zkušenost, tak se pohyboval kolem nás, když odjel únik s Pepou Černým. A Zdenek (Štybar) s Hirťákem - motali jsme se kolem sebe, závodili jsme na dobrých pozicích, protože to bylo hodně důležité na tom rychlém technickém okruhu.

Mistrem světa v silniční cyklistice se stal Valverde. Kreuziger dojel šestý Číst článek

I když se to nezdá, tak častokrát se to nadělilo ve sjezdu a pak se to zase spojilo, takže bylo určitě výhodné závodit. Tak jsme závodili, kde jsme byli. Zdenek na to má podobný cit jako já, tak jsme byli hodně v popředí. Myslím si, že to nám ušetřilo spoustu sil, ale dneska bylo pár lidí prostě lepších.

Závěr byl hodně do kopce. Kdy vám došlo, že už vám medailová pozice ujíždí?

Řekl bych, že to bylo hodně otevřené, protože Francouzi jeli tempo pro (Juliana) Alaphilippa. Nakonec se vypnul i on, takže to bylo hodně o tom, komu zůstalo v nohách něco a kdo to bude schopen nějak přejet. Myslím si, že to byla taková přírodní selekce.

Bylo poměrně teplo, a i když jsme hodně pili, tak tím výkonem, které tělo odvádělo, tak si o křeče řeklo. Takže nevím, jestli to je tím, že jsem méně závodil nebo… Ale jak říkám: kdyby mi někdo před startem řekl, že budu v desítce, tak bych za to byl rád. A byl jsem tam, takže musíme být spokojení.